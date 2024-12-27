27 декабря 2024

Житель ХМАО выиграл более 3,5 миллионов в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин купил билет за 125 рублей и выиграл крупную сумму
Югорчанин купил билет за 125 рублей и выиграл крупную сумму Фото:

Югорчанин выиграл в гослотерее более 3,5 миллионов рублей, купив лотерейный билет за 125 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

«Участник еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что житель ХМАО купил билет за 125 рублей на пять тиражей подряд в мобильной версии сайта „Столото“, а к победе его привели выпавшие числа…», — сказано в сообщении. Суперприз составил 3 650 125 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители выиграли почти 100 миллионов в новогодних лотереях. С 2022 по 2024 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами, а еще трое счастливчиков выиграли сумму от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

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Югорчанин выиграл в гослотерее более 3,5 миллионов рублей, купив лотерейный билет за 125 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотерейного центра «Столото». «Участник еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что житель ХМАО купил билет за 125 рублей на пять тиражей подряд в мобильной версии сайта „Столото“, а к победе его привели выпавшие числа…», — сказано в сообщении. Суперприз составил 3 650 125 рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители выиграли почти 100 миллионов в новогодних лотереях. С 2022 по 2024 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами, а еще трое счастливчиков выиграли сумму от 500 тысяч рублей до одного миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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