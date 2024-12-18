18 декабря 2024

В ХМАО жители выиграли почти 100 миллионов в новогодних лотереях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За три года жители Югры выиграли около 85 миллионов в новогодних лотереях
За три года жители Югры выиграли около 85 миллионов в новогодних лотереях Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за три года жители выиграли около 85 миллионов рублей в новогодних лотереях. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото».

«Совокупный выигрыш всех участников из Ханты-Мансийского автономного округа за три года составил 84 683 747 рублей», — следует из статистики лотереи. С 2022 по 2024 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами. А еще трое счастливчиков выиграли сумму от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

Первым лотерейным миллионером в 2024 году была тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. Девушке удалось выиграть тогда 10 миллионов рублей. Победительница планировала потратить выигрыш на покупку квартиры.

Ранее URA.RU рассказывало, что всего за уходящий год жители Югры разбогатели в лотерею почти на 950 миллионов рублей. Самый большой приз достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за три года жители выиграли около 85 миллионов рублей в новогодних лотереях. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото». «Совокупный выигрыш всех участников из Ханты-Мансийского автономного округа за три года составил 84 683 747 рублей», — следует из статистики лотереи. С 2022 по 2024 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами. А еще трое счастливчиков выиграли сумму от 500 тысяч рублей до одного миллиона. Первым лотерейным миллионером в 2024 году была тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. Девушке удалось выиграть тогда 10 миллионов рублей. Победительница планировала потратить выигрыш на покупку квартиры. Ранее URA.RU рассказывало, что всего за уходящий год жители Югры разбогатели в лотерею почти на 950 миллионов рублей. Самый большой приз достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...