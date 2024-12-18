В ХМАО жители выиграли почти 100 миллионов в новогодних лотереях

В Ханты-Мансийском автономном округе за три года жители выиграли около 85 миллионов рублей в новогодних лотереях. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото».
«Совокупный выигрыш всех участников из Ханты-Мансийского автономного округа за три года составил 84 683 747 рублей», — следует из статистики лотереи. С 2022 по 2024 годы двое жителей региона стали лотерейными миллионерами. А еще трое счастливчиков выиграли сумму от 500 тысяч рублей до одного миллиона.
Первым лотерейным миллионером в 2024 году была тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. Девушке удалось выиграть тогда 10 миллионов рублей. Победительница планировала потратить выигрыш на покупку квартиры.
Ранее URA.RU рассказывало, что всего за уходящий год жители Югры разбогатели в лотерею почти на 950 миллионов рублей. Самый большой приз достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов.
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