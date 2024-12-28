На Ивлееву подали в суд

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К компании Ивлеевой подали иск на сумму 1,5 миллионов рублей
К компании Ивлеевой подали иск на сумму 1,5 миллионов рублей Фото:

Против компании телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, занимающейся производством напитков и снэков, подан судебный иск. Исковая сумма составляет почти полтора миллиона рублей. Это следует из судебных материалов дела. 

«Так, стало известно, что против ее компании подали судебный иск. Сумма внушительная — почти полтора миллиона рублей»,  — передает Super.ru, ссылаясь на материалы дела. 

Спор возник между фирмой Ивлеевой и компанией ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств. Подробности касательно конкретных условий договора и того, какие именно обязательства были нарушены, пока не раскрываются.

Ранее Ивлеева стала фигуранткой административного дела о дискредитации ВС России. Из-за поста в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ), который она отказалась удалить, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей, передает «Царьград». 

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Против компании телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, занимающейся производством напитков и снэков, подан судебный иск. Исковая сумма составляет почти полтора миллиона рублей. Это следует из судебных материалов дела.  «Так, стало известно, что против ее компании подали судебный иск. Сумма внушительная — почти полтора миллиона рублей»,  — передает Super.ru, ссылаясь на материалы дела.  Спор возник между фирмой Ивлеевой и компанией ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств. Подробности касательно конкретных условий договора и того, какие именно обязательства были нарушены, пока не раскрываются. Ранее Ивлеева стала фигуранткой административного дела о дискредитации ВС России. Из-за поста в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ), который она отказалась удалить, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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