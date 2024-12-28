На Ивлееву подали в суд

Против компании телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, занимающейся производством напитков и снэков, подан судебный иск. Исковая сумма составляет почти полтора миллиона рублей. Это следует из судебных материалов дела.
«Так, стало известно, что против ее компании подали судебный иск. Сумма внушительная — почти полтора миллиона рублей», — передает Super.ru, ссылаясь на материалы дела.
Спор возник между фирмой Ивлеевой и компанией ООО «Вильд Россия» из-за невыполнения договорных обязательств. Подробности касательно конкретных условий договора и того, какие именно обязательства были нарушены, пока не раскрываются.
Ранее Ивлеева стала фигуранткой административного дела о дискредитации ВС России. Из-за поста в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ), который она отказалась удалить, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей, передает «Царьград».
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