ГИБДД устроит сплошные проверки водителей по всей России

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Россиян ждут массовые проверки на дорогах
Россиян ждут массовые проверки на дорогах Фото:

В период новогодних праздников во многих регионах страны пройдут усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с понедельника и до окончания праздников Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале ведомства.

При этом проверка коснется не только московского региона. Так, рейды по пьяным водителям пройдут в Волгоградской, Ульяновской, Челябинской, Тульской, Благовещенской и Камчатской областях, Приморском крае, Югре, Кузбассе, а также в Брянске, Уфе, Смоленске, Севастополе, и Нижнем Новгороде.

Ранее «Национальная служба новостей» писала о том, что за период с января по сентябрь текущего года каждое десятое ДТП в РФ происходило по вине нетрезвых водителей. В результате пострадали более 2500 человек, а 105 — погибли. В связи с этим вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра предложила усилить контроль за выдачей медицинских справок перед получением прав.

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В период новогодних праздников во многих регионах страны пройдут усиленные рейды по проверке водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. «В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с понедельника и до окончания праздников Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале ведомства. При этом проверка коснется не только московского региона. Так, рейды по пьяным водителям пройдут в Волгоградской, Ульяновской, Челябинской, Тульской, Благовещенской и Камчатской областях, Приморском крае, Югре, Кузбассе, а также в Брянске, Уфе, Смоленске, Севастополе, и Нижнем Новгороде. Ранее «Национальная служба новостей» писала о том, что за период с января по сентябрь текущего года каждое десятое ДТП в РФ происходило по вине нетрезвых водителей. В результате пострадали более 2500 человек, а 105 — погибли. В связи с этим вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра предложила усилить контроль за выдачей медицинских справок перед получением прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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