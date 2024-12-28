Текслер подписал документ о создании центра адаптации мигрантов в Челябинске

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Заседание городской думы. Челябинск, текслер алексей
Документ о создании Центра подписал губернатор Текслер Фото:

Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан создадут в Челябинской области. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 28 декабря на портале правовой информации.

«Создать автономную некоммерческую организацию «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области (далее именуется — Адаптационный центр). <…> Утвердить состав Адаптационного центра», — говорится в постановлении.

Челябинская область попала в число регионов, где будет проведен эксперимент по культурной адаптации мигрантов. Эксперимент продлится три года, говорится в постановлении правительства РФ.

Пилотный проект стартует в январе 2025 года и завершится в декабре 2027 года. В регионах-участниках предполагается создание центров социальной и культурной адаптации мигрантов.

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Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан создадут в Челябинской области. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 28 декабря на портале правовой информации. «Создать автономную некоммерческую организацию «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области (далее именуется — Адаптационный центр). <…> Утвердить состав Адаптационного центра», — говорится в постановлении. Челябинская область попала в число регионов, где будет проведен эксперимент по культурной адаптации мигрантов. Эксперимент продлится три года, говорится в постановлении правительства РФ. Пилотный проект стартует в январе 2025 года и завершится в декабре 2027 года. В регионах-участниках предполагается создание центров социальной и культурной адаптации мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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