Текслер подписал документ о создании центра адаптации мигрантов в Челябинске

Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан создадут в Челябинской области. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 28 декабря на портале правовой информации.
«Создать автономную некоммерческую организацию «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области (далее именуется — Адаптационный центр). <…> Утвердить состав Адаптационного центра», — говорится в постановлении.
Челябинская область попала в число регионов, где будет проведен эксперимент по культурной адаптации мигрантов. Эксперимент продлится три года, говорится в постановлении правительства РФ.
Пилотный проект стартует в январе 2025 года и завершится в декабре 2027 года. В регионах-участниках предполагается создание центров социальной и культурной адаптации мигрантов.
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