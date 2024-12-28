ФАС отказала депутату Сердюку в продолжении строительства школы в Сургуте

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Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк получил отказ от антимонопольной службы
Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк получил отказ от антимонопольной службы Фото:

Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службы отказало депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку в продолжении строительства школы в 20А микрорайоне Сургута. Его компания не смогла достроить в срок учебное заведение, которое должна была сдать по договору концессии к концу 2024 года.

«Сердюк получил отказ от ФАС. Ему не продлят сроки строительства школы — объективных оснований для пролонгации нет. Как правило, это влечет за собой разрыв концессионного соглашения», — прокомментировал источник.

Готовность объекта на момент публикации новости составляет меньше половины. По истечении срока ввода объекта в эксплуатацию к концессионеру будут применены штрафные санкции, сообщили в мэрии Сургута. Ранее на стройке этой же школы полиция отловила нелегальных мигрантов. Судьбу школы решит администрация.

В ФАС подтвердили отказ от пролонгации строительства. Подробности о причинах такого решения в ведомстве пообещали сообщить позже.

Ранее URA.RU писало, что строительство школы в 20А микрорайоне Сургута затягивается. Компания депутата Сердюка не успела сдать работы в срок.

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Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службы отказало депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку в продолжении строительства школы в 20А микрорайоне Сургута. Его компания не смогла достроить в срок учебное заведение, которое должна была сдать по договору концессии к концу 2024 года. «Сердюк получил отказ от ФАС. Ему не продлят сроки строительства школы — объективных оснований для пролонгации нет. Как правило, это влечет за собой разрыв концессионного соглашения», — прокомментировал источник. Готовность объекта на момент публикации новости составляет меньше половины. По истечении срока ввода объекта в эксплуатацию к концессионеру будут применены штрафные санкции, сообщили в мэрии Сургута. Ранее на стройке этой же школы полиция отловила нелегальных мигрантов. Судьбу школы решит администрация. В ФАС подтвердили отказ от пролонгации строительства. Подробности о причинах такого решения в ведомстве пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что строительство школы в 20А микрорайоне Сургута затягивается. Компания депутата Сердюка не успела сдать работы в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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