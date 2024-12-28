ФАС отказала депутату Сердюку в продолжении строительства школы в Сургуте

Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службы отказало депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку в продолжении строительства школы в 20А микрорайоне Сургута. Его компания не смогла достроить в срок учебное заведение, которое должна была сдать по договору концессии к концу 2024 года.
«Сердюк получил отказ от ФАС. Ему не продлят сроки строительства школы — объективных оснований для пролонгации нет. Как правило, это влечет за собой разрыв концессионного соглашения», — прокомментировал источник.
Готовность объекта на момент публикации новости составляет меньше половины. По истечении срока ввода объекта в эксплуатацию к концессионеру будут применены штрафные санкции, сообщили в мэрии Сургута. Ранее на стройке этой же школы полиция отловила нелегальных мигрантов. Судьбу школы решит администрация.
В ФАС подтвердили отказ от пролонгации строительства. Подробности о причинах такого решения в ведомстве пообещали сообщить позже.
Ранее URA.RU писало, что строительство школы в 20А микрорайоне Сургута затягивается. Компания депутата Сердюка не успела сдать работы в срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!