«Звериное отношение»: митрополит Кульберг высказался против квадроберов

Митрополит Кульберг осудил взрослых за поддержку детей-квадроберов

28 декабря 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Митрополит заявил о необходимости замещения интернета на безопасный отечественный Рунет Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказался против квадроберов и осудил взрослых, которые поддерживают детей в этом увлечении. По его словам, в будущем такое занятие обернется для родителей не лучшим образом. «Квадроберы — это не забава, это субкультура разрушительная. Самое для меня печальное, что эту субкультуру восприняли некоторые родители, которые выгуливают на поводках детей, покупают им кормушки. Такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки через 2-5 лет. Они могут получить звериное отношение своих детей к ним», — рассказал Кульберг в эфире ОТВ. Также митрополит заявил, что детям нужно заменить интернет на безопасный отечественный Рунет. Он считает, что таким образом удастся избавить школьников от влияния зарубежных СМИ. Ранее председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что хочет запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказался против квадроберов и осудил взрослых, которые поддерживают детей в этом увлечении. По его словам, в будущем такое занятие обернется для родителей не лучшим образом. «Квадроберы — это не забава, это субкультура разрушительная. Самое для меня печальное, что эту субкультуру восприняли некоторые родители, которые выгуливают на поводках детей, покупают им кормушки. Такие прикалывающиеся над своими детьми родители не представляют, с чем они встретятся, что им выдадут их собачки и кошечки через 2-5 лет. Они могут получить звериное отношение своих детей к ним», — рассказал Кульберг в эфире ОТВ. Также митрополит заявил, что детям нужно заменить интернет на безопасный отечественный Рунет. Он считает, что таким образом удастся избавить школьников от влияния зарубежных СМИ. Ранее председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что хочет запретить доступ в школы для детей, которые увлекаются квадробингом. По ее словам, квадроберы могут быть опасны как для самих детей, так и для окружающих.