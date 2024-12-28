Новую самоходку повышенной дальнобойности «Мальва» заметили в зоне СВО

Новая самоходная артиллерийская установка «Мальва», оснащенная 152-мм боеприпасами, которые позволяют вести огонь на дистанцию до 50 км, замечена на территории СВО. Внешне орудие больше напоминает модель из семейства «Гиацинт», чем из модификаций «МСТА». Об этом сообщил telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Новая САУ построена на шасси БАЗ-6910-027 „Вощина“. Это может быть как опытный образец, так и серийная машина, разработанная в рамках мобилизационного варианта. А возможно это модернизированный вариант „Мальвы“, и теперь все новые 2С43 будут производиться в таком исполнении», — уточнил «Военный Осведомитель».
Новая версия «Мальвы» отличается не только внешним видом. Она также имеет улучшенные характеристики по баллистике и габаритам, что предоставляет больший потенциал для увеличения дальности стрельбы.
Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку «Мста-С». Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям.
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