28 декабря 2024

Новую самоходку повышенной дальнобойности «Мальва» заметили в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, гиацинт
Несколько моделей артиллерийских установок используется в зоне СВО Фото:

Новая самоходная артиллерийская установка «Мальва», оснащенная 152-мм боеприпасами, которые позволяют вести огонь на дистанцию до 50 км, замечена на территории СВО. Внешне орудие больше напоминает модель из семейства «Гиацинт», чем из модификаций «МСТА». Об этом сообщил telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Новая САУ построена на шасси БАЗ-6910-027 „Вощина“. Это может быть как опытный образец, так и серийная машина, разработанная в рамках мобилизационного варианта. А возможно это модернизированный вариант „Мальвы“, и теперь все новые 2С43 будут производиться в таком исполнении», — уточнил «Военный Осведомитель».

Новая версия «Мальвы» отличается не только внешним видом. Она также имеет улучшенные характеристики по баллистике и габаритам, что предоставляет больший потенциал для увеличения дальности стрельбы.

Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку «Мста-С». Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям.

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Новая самоходная артиллерийская установка «Мальва», оснащенная 152-мм боеприпасами, которые позволяют вести огонь на дистанцию до 50 км, замечена на территории СВО. Внешне орудие больше напоминает модель из семейства «Гиацинт», чем из модификаций «МСТА». Об этом сообщил telegram-канал «Военный Осведомитель». «Новая САУ построена на шасси БАЗ-6910-027 „Вощина“. Это может быть как опытный образец, так и серийная машина, разработанная в рамках мобилизационного варианта. А возможно это модернизированный вариант „Мальвы“, и теперь все новые 2С43 будут производиться в таком исполнении», — уточнил «Военный Осведомитель». Новая версия «Мальвы» отличается не только внешним видом. Она также имеет улучшенные характеристики по баллистике и габаритам, что предоставляет больший потенциал для увеличения дальности стрельбы. Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года госкорпорация «Ростех» продемонстрировала самую проходимую и защищенную на СВО самоходную артустановку «Мста-С». Бойцы могут применять высокоточные корректируемые боеприпасы и осуществлять одновременный огневой налет с поражением цели пятью снарядами по разным траекториям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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