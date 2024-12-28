Депутат Госдумы хотят наказать 25 известных русских артистов: кто вошел в список и что им грозит

Депутаты Госдумы требуют наказать иноагентов за аукцион в поддержку Украины

29 декабря 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Участие в таких организациях может быть наказано штрафом от 300 до 500 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Председатель комиссии Государственной Думы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев заявил о своем намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. Он требует привлечь к ответственности более 25 культурных деятелей, которые получили статус иностранных агентов, за сотрудничество с нежелательными организациями. Кто вошел в список и что им за это грозит — в материале URA.RU. Почему депутат Пискарев собрался обращаться в Генпрокуратуру Новость по теме Как живут за границей сбежавшие из РФ звезды Депутат Пискарев, заявил о своем намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения к ответственности лиц из культурной сферы, которые были объявлены иностранными агентами. Данное решение связано с их взаимодействием с организацией, признанной нежелательной. Пискарев оповестил об этом через свой telegram-канал. Он уточнил, что 50 культурных деятелей, в том числе музыканты, писатели, актеры, художники и журналисты, выехавшие из России после начала специальной военной операции, организовали аукцион. В рамках этого двухнедельного проекта предложено более 100 лотов, но собранные средства будут перечислены не жителям Курска и Белгорода, а направлены на поддержку Украины. Пискарев добавил, что данная акция проводится при поддержке американских структур. Кто вошел в список Новость по теме Как живет иноагент Андрей Макаревич: работа за границей, недвижимость в России, все жены По словам депутата, среди организаторов акции находятся более 25 лиц, признанных иностранными агентами, среди которых группа «Би-2», рэпер Noize MC, музыкант и поэт Борис Гребенщиков, певица Монеточка, телеведущая Татьяна Лазарева, музыканты Андрей Макаревич и Максим Покровский. Также участие принимают несколько организаций, признанных в России нежелательными, включая «Медузу» и «Дождь», передает «Царьград». «В связи с участием данных граждан РФ в деятельности нежелательных НПО мы направим запрос в Генеральную прокуратуру для привлечения их к ответственности согласно законодательству», — подчеркнул Пискарев. Что им грозит Финансирование или предоставление финансовых услуг нежелательным организациям может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как пояснили ТАСС в аппарате комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, стало известно, что речь идет о статье 284.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за сотрудничество с нежелательными НПО. Участие в таких организациях может быть наказано штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от одного до четырех лет с возможным запретом на занятие определенных должностей до 10 лет. Финансирование или предоставление финансовых услуг нежелательным организациям может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комиссии Государственной Думы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России Василий Пискарев заявил о своем намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. Он требует привлечь к ответственности более 25 культурных деятелей, которые получили статус иностранных агентов, за сотрудничество с нежелательными организациями. Кто вошел в список и что им за это грозит — в материале URA.RU. Депутат Пискарев, заявил о своем намерении обратиться в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения к ответственности лиц из культурной сферы, которые были объявлены иностранными агентами. Данное решение связано с их взаимодействием с организацией, признанной нежелательной. Пискарев оповестил об этом через свой telegram-канал. Он уточнил, что 50 культурных деятелей, в том числе музыканты, писатели, актеры, художники и журналисты, выехавшие из России после начала специальной военной операции, организовали аукцион. В рамках этого двухнедельного проекта предложено более 100 лотов, но собранные средства будут перечислены не жителям Курска и Белгорода, а направлены на поддержку Украины. Пискарев добавил, что данная акция проводится при поддержке американских структур. По словам депутата, среди организаторов акции находятся более 25 лиц, признанных иностранными агентами, среди которых группа «Би-2», рэпер Noize MC, музыкант и поэт Борис Гребенщиков, певица Монеточка, телеведущая Татьяна Лазарева, музыканты Андрей Макаревич и Максим Покровский. Также участие принимают несколько организаций, признанных в России нежелательными, включая «Медузу» и «Дождь», передает «Царьград». «В связи с участием данных граждан РФ в деятельности нежелательных НПО мы направим запрос в Генеральную прокуратуру для привлечения их к ответственности согласно законодательству», — подчеркнул Пискарев. Как пояснили ТАСС в аппарате комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, стало известно, что речь идет о статье 284.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за сотрудничество с нежелательными НПО. Участие в таких организациях может быть наказано штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок от одного до четырех лет с возможным запретом на занятие определенных должностей до 10 лет. Финансирование или предоставление финансовых услуг нежелательным организациям может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.