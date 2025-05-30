Как живут за границей сбежавшие из РФ звезды

После объявления СВО на Украине в феврале 2022 года, многие из российских артистов, знаменитостей, политиков, общественных деятелей и блогеров предпочли покинуть территорию России. Некоторые предпочли перебраться в европейские страны, кто-то выбрал страны СНГ. По прошествии пары лет, много кто-то столкнулся с финансовыми трудностями, кто-то начал раскаиваться в своих поступках и ищет способы вернуться на Родину. Так, певицу Аллу Пугачеву пригласили на музыкальный фестиваль в Казань, который пройдет в августе 2025 года. Как за границей живут звезды, сбежавшие из РФ, — в материале URA.RU.
Пугачева, Галкин* и Кристина Орбакайте
Певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), стали одними из первых, кто покинул Россию. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей Лизы и Гарри из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь, стоимость которого составляет около миллиарда рублей. Однако продать недвижимость пока не удалось.
Пара обосновалась в Израиле. Но как только обострился ближневосточный конфликт, российские звезды покинули и эту страну.
Как сейчас живет Пугачева
Пугачева уже давно ушла на заслуженный отдых, отказываясь от прибыльных корпоративов. В России у Примадонны закрыты все бизнесы, а также выставлена на продажу недвижимость.
Артистка уже более двух лет проживает не в России. Однако она продолжает получать свою «копеечку». По словам продюсера певицы Сергея Дворцова, певица получает пенсию в размере 90 тысяч рублей. Но из-за того, что все выплаты граждане РФ получают на российские карты, в снятии отчислений у Пугачевой возникают проблемы, так как почти все отечественные платежные системы не работают за пределами РФ из-за санкций.
Новый год в 2024 году Пугачева встречала на Кипре. Живет певица в Лимассоле, где ее не раз замечали во время прогулок с детьми.
При этом в мае 2025 года Примадонну позвали принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани. Мероприятие пройдет в конце августа. Журналист и общественник Вадим Манукян сообщил, что если певица все же приедет в Россию, то это будет «нехороший сигнал». По его словам, возвращение Аллы Пугачевой может быть истолковано жителями страны как вызов или даже провокация.
Орбакайте последовала примеру матери
Уехала из России и старшая дочь Пугачевой — Кристина Орбакайте. По примеру матери она отказалась от корпоративов и покинула РФ, уехав в США без конкретной даты возвращения на Родину. Певица ездит с гастролями по Штатам, но аншлагов ее выступления не собирают.
Так, корпоративное мероприятие в Дубае, где должна была выступать Орбакайте, закончилось скандалом. Изначально планировалось, что артистка исполнит дуэт с российским эстрадным певцом армянского происхождения Авраамом Руссо. Однако в последний момент Орбакайте отказалась выйти на сцену с артистом, который по-прежнему проживает и работает в России, в отличие от самой певицы.
Как сейчас живет Галкин*
С февраля 2022 года, после того, как комик уехал из России, он переехал в Израиль и начал давать концерты за рубежом. Сейчас Галкин предпринимает усилия для возвращения на Родину, желая заработать. Для этого он несколько раз пытался освободиться от статуса иностранного агента, однако его попытки оказались неуспешными.
За последнее время российский шоумен значительно увеличил свой гонорар за проведение новогоднего корпоратива без политических шуток. Теперь участие артиста в праздничном мероприятии оценивается в 150 тысяч евро, что почти в два раза выше предыдущей ставки в 80 тысяч. Галкин также заявил, что готов вести выступления на русском языке и избегать любых политических провокаций.
Не так давно юморист и шоумен поздравил своих поклонников из Израиля с началом праздника Ханука. Галкин пожелал фанатам чудес, а также посоветовал не есть много суфганиет (пончики, которые по традиции едят в Израиле на праздник — прим. URA.RU).
Ханука — еврейский праздник, который символизирует торжество света над темнотой. В 2024 году Ханука начинается вечером 25 декабря и продолжится до 2 января 2025 года.
Как живет Макаревич**
Основатель культовой музыкальной группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич* (внесен в РФ реестр иноагентов) давно переехал на постоянное место жительства в Израиль вместе с супругой Эйнат Кляйн, которая является гражданкой этой страны. Не так давно Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию ООО «Философия ненасилия» (признана иноагентом), которую он открыл, чтобы продвигать идеи мирных протестов и «философии ненасилия».
Данное предприятие должно было заниматься созданием видео- и кинопродукции, а также вести издательскую, рекламную деятельность и предоставлять информационные и полиграфические услуги. Но после того, как случилось вторжение Израиля в сектор Газа, компания иноагента Макаревича перестала проявлять активность, что и поспособствовало началу проверки и инициализации закрытия ООО «Философия ненасилия».
Что известно о Лазаревой***
Друг за другом в 2022 году бывшая семейная пара Михаил Шац*** (признан иноагентом в РФ) и Татьяна Лазарева**** (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) покинули Россию. После этого Лазарева заявила о проблемах с деньгами и пожаловалась на необходимость сократить расходы. Она также выразила желание вернуться в Россию, хотя и осознает, что это может оказаться невозможным.
На данный момент Татьяна Лазарева находится в международном розыске. Телеведущая была заочно осуждена Вторым западным окружным военным судом к 6,5 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Она была признана виновной в публичных призывах к террористической деятельности. Обвинения связаны с ее высказываниями в интервью на видеохостинге YouTube, которые были опубликованы в августе 2023 года.
Как живет Валерий Леонтьев
Ранее певец Валерий Леонтьев проживал в США, но в 2024 году, в ноябре, он вернулся в Россию и был замечен на сцене на юбилее композитора Игоря Крутого. Telegram-канал Mash отметил, что своим появлением артист планировал показать себя с хорошей стороны. В случае теплого приема публикой, он мог бы даже вернуться на Родину.
После своего появления на юбилее Крутого Леонтьев увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах в России на 50%. Прайс певца поднялся с 100 до 150 тысяч долларов (примерно 14, 7 млн рублей).
Но вернуться на сцену в РФ Леонтьеву не удалось. Он не принял участие в гала-концерте «Песня года», пускай уже прошло два месяца с момента его прибытия в Москву. Пока что певец работает на частных вечеринках. Также он намерен выступить на гала-концерте в Дубае в новогоднюю ночь. Мероприятие запланировано на 31 декабря и пройдет в концертном зале The Theater Dubai. Стоимость билета на гала-вечер составляет от 125 тысяч до 240 тысяч рублей.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
**Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
***Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов
****Михаил Шац признан иноагентом в РФ
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