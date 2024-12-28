28 декабря 2024

Киев обратился к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине

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Словакия может принять меры против Украины и остановить поставки электроэнергии Киеву
Словакия может принять меры против Украины и остановить поставки электроэнергии Киеву Фото:

Власти Украины обратились к энергокомиссару Европейского Союза, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электричества из Словакии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу», — приводятся слова Галущенко в telegram-канале министерства.

По словам Галущенко, Украина уже разработала механизмы для замены импорта электроэнергии из Словакии с помощью других соседних стран, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Переговоры с потенциальными партнерами уже состоялись.

Напряженность в отношениях между Украиной и Словакией усилилась после того, как Украина объявила об отказе продлевать договор о транзите российского газа, который истекает 31 декабря 2024 года. Это решение вызвало беспокойство у Словакии и других стран, зависимых от поставок российского газа через Украину. В ответ на такие действия Украины, Словакия начала рассматривать возможность прекращения поставок электроэнергии на Украину.

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Власти Украины обратились к энергокомиссару Европейского Союза, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электричества из Словакии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу», — приводятся слова Галущенко в telegram-канале министерства. По словам Галущенко, Украина уже разработала механизмы для замены импорта электроэнергии из Словакии с помощью других соседних стран, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Переговоры с потенциальными партнерами уже состоялись. Напряженность в отношениях между Украиной и Словакией усилилась после того, как Украина объявила об отказе продлевать договор о транзите российского газа, который истекает 31 декабря 2024 года. Это решение вызвало беспокойство у Словакии и других стран, зависимых от поставок российского газа через Украину. В ответ на такие действия Украины, Словакия начала рассматривать возможность прекращения поставок электроэнергии на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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