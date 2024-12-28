Киев обратился к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине

Власти Украины обратились к энергокомиссару Европейского Союза, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электричества из Словакии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу», — приводятся слова Галущенко в telegram-канале министерства.
По словам Галущенко, Украина уже разработала механизмы для замены импорта электроэнергии из Словакии с помощью других соседних стран, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Переговоры с потенциальными партнерами уже состоялись.
Напряженность в отношениях между Украиной и Словакией усилилась после того, как Украина объявила об отказе продлевать договор о транзите российского газа, который истекает 31 декабря 2024 года. Это решение вызвало беспокойство у Словакии и других стран, зависимых от поставок российского газа через Украину. В ответ на такие действия Украины, Словакия начала рассматривать возможность прекращения поставок электроэнергии на Украину.
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