Лавров вспомнил Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по быстрым шахматам

Глава МИД России Сергей Лавров упомянул президента Украины после скандала на Чемпионате мира по рапиду и блицу, где чемпиона мира Магнуса Карлсена выгнали с соревнований из-за неподходящего дресс-кода. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — сказал Лавров.
На Чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Нью-Йорке, норвежца Магнуса Карлсена отказались регистрировать на 9 тур из-за нарушения дресс-кода. Шахматист пришел на турнир в рубашке, пиджаке и джинсах. Сначала судья выписал штраф в 200 долларов за неподобающий внешний вид. Карлсен не стал переодевать джинсы. И после отказа в регистрации на 9 тур, покинул соревнования. Так же штраф получил российский шахматист Ян Непомнящий за то, что надел кроссовки. После замечания Непомнящий поменял обувь.
Президент Украины Владимир Зеленский после начала СВО стал появляться на публике в милитари одежде. Киевский лидер пренебрегает дресс-кодом и на международных мероприятиях, подразумевающих деловой стиль.
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