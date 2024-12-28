Дед Мороз танцевал в ожидании зеленого сигнала светофора в Тарко-Сале
В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель нарядился в костюм Деда Мороза и станцевал на перекрестке в ожидании зеленого сигнала. Записью случившегося горожане делятся в социальных сетях.
«Какие классные, позитивные ребята! Создают праздничное настроение!» — подписали видео с дедом морозом в группе «Мой Тарко-Сале» во ВКонтакте.
На записи мужчина танцует в костюме главного волшебника Нового года рядом с украшенным гирляндами микроавтобусом и возвращается в машину, к концу красного сигнала. В комментариях жители еще раз указали на то, что такие люди создают праздничное настроение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!