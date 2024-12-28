28 декабря 2024

В ЯНАО Дед Мороз станцевал на светофоре. Видео

В Тарко-Сале Дед Мороз станцевал на светофоре в ожидании зеленого сигнала
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз танцевал в ожидании зеленого сигнала светофора в Тарко-Сале
Дед Мороз танцевал в ожидании зеленого сигнала светофора в Тарко-Сале Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель нарядился в костюм Деда Мороза и станцевал на перекрестке в ожидании зеленого сигнала. Записью случившегося горожане делятся в социальных сетях. 

«Какие классные, позитивные ребята! Создают праздничное настроение!» — подписали видео с дедом морозом в группе «Мой Тарко-Сале» во ВКонтакте. 

На записи мужчина танцует в костюме главного волшебника Нового года рядом с украшенным гирляндами микроавтобусом и возвращается в машину, к концу красного сигнала. В комментариях жители еще раз указали на то, что такие люди создают праздничное настроение.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель нарядился в костюм Деда Мороза и станцевал на перекрестке в ожидании зеленого сигнала. Записью случившегося горожане делятся в социальных сетях.  «Какие классные, позитивные ребята! Создают праздничное настроение!» — подписали видео с дедом морозом в группе «Мой Тарко-Сале» во ВКонтакте.  На записи мужчина танцует в костюме главного волшебника Нового года рядом с украшенным гирляндами микроавтобусом и возвращается в машину, к концу красного сигнала. В комментариях жители еще раз указали на то, что такие люди создают праздничное настроение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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