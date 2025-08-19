19 августа 2025

В Ноябрьске торжественно открыли спорткомплекс «Факел».

Губерниев открыл спортивный комплекс в Ноябрьске
Дмитрий Губерниев открыл спортцентр «Факел» в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) открыли спортивный комплекс «Факел». Ведет церемонию спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы не просто открываем величественный блестящий многофункциональный дворец спорта „Факел“ здесь в Ноябрьске. Мы сегодня пишем настоящую историю Спорта России. Потому что здесь на минифутбольных, баскетбольных площадках, площадках для бокса, настольного тенниса, без всяких сомнений вырастут новые чемпионы», — сказал ведущий церемонии Дмитрий Губерниев, передает корреспондент агентства с места событий.

