Дмитрий Губерниев открыл спортцентр «Факел» в Ноябрьске
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
В Ноябрьске (ЯНАО) открыли спортивный комплекс «Факел». Ведет церемонию спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы не просто открываем величественный блестящий многофункциональный дворец спорта „Факел“ здесь в Ноябрьске. Мы сегодня пишем настоящую историю Спорта России. Потому что здесь на минифутбольных, баскетбольных площадках, площадках для бокса, настольного тенниса, без всяких сомнений вырастут новые чемпионы», — сказал ведущий церемонии Дмитрий Губерниев, передает корреспондент агентства с места событий.
