19 августа 2025

В райцентре ЯНАО более чем на месяц закроют улицу. Схема

В райцентре ЯНАО более чем на месяц закроют улицу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы по ремонту дороги начнутся уже с 20 августа
Работы по ремонту дороги начнутся уже с 20 августа Фото:

В селе Аксарка (ЯНАО) до 30 сентября будет перекрыт сквозной проезд по улице Больничной. Об этом власти района предупредили в соцсети.

Дорога будет перекрыта до 30 сентября
Дорога будет перекрыта до 30 сентября
Фото:

«Внимание, аксарковцы! Важная информация по ул. Больничная — с 20 августа до 30 сентября сквозной проезд по улице будет закрыт», — сообщает мэрия Приуральского района в telegram-канале.

Причиной перекрытия стал капитальный ремонт дороги. Работы будут проводиться с 8:00 до 20:00. Для жителей организован объезд данного участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аксарка (ЯНАО) до 30 сентября будет перекрыт сквозной проезд по улице Больничной. Об этом власти района предупредили в соцсети. «Внимание, аксарковцы! Важная информация по ул. Больничная — с 20 августа до 30 сентября сквозной проезд по улице будет закрыт», — сообщает мэрия Приуральского района в telegram-канале. Причиной перекрытия стал капитальный ремонт дороги. Работы будут проводиться с 8:00 до 20:00. Для жителей организован объезд данного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...