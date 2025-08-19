В райцентре ЯНАО более чем на месяц закроют улицу

Работы по ремонту дороги начнутся уже с 20 августа
В селе Аксарка (ЯНАО) до 30 сентября будет перекрыт сквозной проезд по улице Больничной. Об этом власти района предупредили в соцсети.
Дорога будет перекрыта до 30 сентября
«Внимание, аксарковцы! Важная информация по ул. Больничная — с 20 августа до 30 сентября сквозной проезд по улице будет закрыт», — сообщает мэрия Приуральского района в telegram-канале.
Причиной перекрытия стал капитальный ремонт дороги. Работы будут проводиться с 8:00 до 20:00. Для жителей организован объезд данного участка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!