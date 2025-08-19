Комментатор проведет открытие спорткомплекса «Факел» в Ноябрьске
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев со своей командой прибыл в Ноябрьск (ЯНАО) для проведение торжественного открытия спорткомплекса «Факел». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Всем привет. А знаете где я, ребята? Я на Ямале, в прекрасном городе Ноябрьске. Мы открываем большой прекрасный дворец, который называется „Факел“», — поделился комментатор.
Он добавил, что приехал на мероприятие в роли ведущего. Также ямальцев ждет выступление его музыкальной группы Guber Band.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!