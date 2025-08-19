19 августа 2025

Комментатор Губерниев приехал в Ноябрьск на открытие спорткомплекса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комментатор проведет открытие спорткомплекса «Факел» в Ноябрьске
Комментатор проведет открытие спорткомплекса «Факел» в Ноябрьске Фото:

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев со своей командой прибыл в Ноябрьск (ЯНАО) для проведение торжественного открытия спорткомплекса «Факел». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Всем привет. А знаете где я, ребята? Я на Ямале, в прекрасном городе Ноябрьске. Мы открываем большой прекрасный дворец, который называется „Факел“», — поделился комментатор.

Он добавил, что приехал на мероприятие в роли ведущего. Также ямальцев ждет выступление его музыкальной группы Guber Band.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев со своей командой прибыл в Ноябрьск (ЯНАО) для проведение торжественного открытия спорткомплекса «Факел». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Всем привет. А знаете где я, ребята? Я на Ямале, в прекрасном городе Ноябрьске. Мы открываем большой прекрасный дворец, который называется „Факел“», — поделился комментатор. Он добавил, что приехал на мероприятие в роли ведущего. Также ямальцев ждет выступление его музыкальной группы Guber Band.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...