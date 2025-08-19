В Новом Уренгое задерживается вылет в Самару из-за опасности БПЛА

В Новом Уренгое задерживается вылет до Самары
В аэропорту Нового Уренгоя задерживается вылет самолета до Самары авиакомпании Red Wings. Он должен вылететь в 13:00 20 августа, но отправку уже перенесли на 15:30, следует из данных онлайн-табло.
«Вылет самолета до Самары, отправлением 13:00 задерживается. Предварительное время отправки воздушного судна — 15:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Губкина.
В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что в Самаре введен план «Ковер». По этой причине самолет задержан в аэропорту вылета, соответственно и обратный рейс из Нового Уренгоя.
