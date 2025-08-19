19 августа 2025

В Новом Уренгое задерживается вылет в Самару из-за опасности БПЛА

Вылет самолета из Нового Уренгоя до Самары задерживается на 2,5 часа
В Новом Уренгое задерживается вылет до Самары
В Новом Уренгое задерживается вылет до Самары Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя задерживается вылет самолета до Самары авиакомпании Red Wings. Он должен вылететь в 13:00 20 августа, но отправку уже перенесли на 15:30, следует из данных онлайн-табло.

«Вылет самолета до Самары, отправлением 13:00 задерживается. Предварительное время отправки воздушного судна — 15:30», — следует из данных онлайн-табло аэропорта имени Губкина.

В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что в Самаре введен план «Ковер». По этой причине самолет задержан в аэропорту вылета, соответственно и обратный рейс из Нового Уренгоя.

