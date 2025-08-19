Кадрами в сети появились местные жители и сами главы городов
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) увидели первое в летнее северное сияние в ночь с 19 на 20 августа. Кадрами в соцсети поделился глава города Антон Колодин.
«Первое северное сияние в этом сезоне», — поделился мэр газовой столицы в telegram-канале. Красочное явление запечатлели и жители Ноябрьска, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!