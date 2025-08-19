19 августа 2025

Города Ямала накрыло первое в этом сезоне северное сияние. Фото

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) увидели первое в летнее северное сияние в ночь с 19 на 20 августа. Кадрами в соцсети поделился глава города Антон Колодин.

«Первое северное сияние в этом сезоне», — поделился мэр газовой столицы в telegram-канале. Красочное явление запечатлели и жители Ноябрьска, Салехарда, Лабытнанги и Губкинского.

