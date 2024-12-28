28 декабря 2024

В Лангепасе ввели особый противопожарный режим на новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Особый противопожарный режим в Лангепасе действует с 29 декабря по 8 января
Особый противопожарный режим в Лангепасе действует с 29 декабря по 8 января Фото:

В Лангепасе (ХМАО) на новогодние праздники ввели особый противопожарный режим. Такое решение приняли из-за повышенной опасности появления пожаров в период празднования Нового года, сообщили в администрации Лангепаса. 

«С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года на территории города Лангепаса будет действовать особый противопожарный режим. Данный режим вводится в связи с тем, что в период празднования Нового года и Рождества Христова увеличивается количество пожаров, связанных с применением пиротехнических изделий, отопительных приборов и по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе, при курении», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Там уточнили, что во время действия противопожарного режима жителям не рекомендуется пользоваться пиротехникой и разводить костры, в том числе для готовки. Также там добавили, что в городе есть две площадки, где разрешено пускать фейерверки: сквер матери по улице Парковая 27 и территория парка «Бегемот» на Парковой 22.

Ранее о специальных местах для запуска фейерверков объявили власти Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. URA.RU подготовило инфографику о том, где можно запустить салют. 

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В Лангепасе (ХМАО) на новогодние праздники ввели особый противопожарный режим. Такое решение приняли из-за повышенной опасности появления пожаров в период празднования Нового года, сообщили в администрации Лангепаса.  «С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года на территории города Лангепаса будет действовать особый противопожарный режим. Данный режим вводится в связи с тем, что в период празднования Нового года и Рождества Христова увеличивается количество пожаров, связанных с применением пиротехнических изделий, отопительных приборов и по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе, при курении», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Там уточнили, что во время действия противопожарного режима жителям не рекомендуется пользоваться пиротехникой и разводить костры, в том числе для готовки. Также там добавили, что в городе есть две площадки, где разрешено пускать фейерверки: сквер матери по улице Парковая 27 и территория парка «Бегемот» на Парковой 22. Ранее о специальных местах для запуска фейерверков объявили власти Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. URA.RU подготовило инфографику о том, где можно запустить салют. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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