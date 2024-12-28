В Лангепасе ввели особый противопожарный режим на новогодние праздники

В Лангепасе (ХМАО) на новогодние праздники ввели особый противопожарный режим. Такое решение приняли из-за повышенной опасности появления пожаров в период празднования Нового года, сообщили в администрации Лангепаса.
«С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года на территории города Лангепаса будет действовать особый противопожарный режим. Данный режим вводится в связи с тем, что в период празднования Нового года и Рождества Христова увеличивается количество пожаров, связанных с применением пиротехнических изделий, отопительных приборов и по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе, при курении», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Там уточнили, что во время действия противопожарного режима жителям не рекомендуется пользоваться пиротехникой и разводить костры, в том числе для готовки. Также там добавили, что в городе есть две площадки, где разрешено пускать фейерверки: сквер матери по улице Парковая 27 и территория парка «Бегемот» на Парковой 22.
Ранее о специальных местах для запуска фейерверков объявили власти Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. URA.RU подготовило инфографику о том, где можно запустить салют.
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