28 декабря 2024

Греция поставит Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная скорость ракет составляет 1182 метра в секунду
Максимальная скорость ракет составляет 1182 метра в секунду Фото:

Правительство Греции поставит Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Об этом написал информационный портал Pronews.

«Ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства. Она используется для поражения самолетов, вертолетов и других наводных целей, а также для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей», — пишет портал.

Ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из военно-морских и воздушных резервов Греции. При этом максимальная скорость оружия составляет 1182 метра в секунду, а максимальная дальность не превышает шести морских миль. Радиус поражения — порядка 30 километров.

Ранее стало известно, что Греция планировала передачу Украине вооружения, содержащего белый фосфор. Список систем вооружения и боеприпасов включал в себя десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих белый фосфор.

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Правительство Греции поставит Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Об этом написал информационный портал Pronews. «Ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства. Она используется для поражения самолетов, вертолетов и других наводных целей, а также для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей», — пишет портал. Ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из военно-морских и воздушных резервов Греции. При этом максимальная скорость оружия составляет 1182 метра в секунду, а максимальная дальность не превышает шести морских миль. Радиус поражения — порядка 30 километров. Ранее стало известно, что Греция планировала передачу Украине вооружения, содержащего белый фосфор. Список систем вооружения и боеприпасов включал в себя десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих белый фосфор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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