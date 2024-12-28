Греция поставит Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Правительство Греции поставит Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Об этом написал информационный портал Pronews.
«Ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства. Она используется для поражения самолетов, вертолетов и других наводных целей, а также для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей», — пишет портал.
Ракеты используются уже почти 40 лет и поступают из военно-морских и воздушных резервов Греции. При этом максимальная скорость оружия составляет 1182 метра в секунду, а максимальная дальность не превышает шести морских миль. Радиус поражения — порядка 30 километров.
Ранее стало известно, что Греция планировала передачу Украине вооружения, содержащего белый фосфор. Список систем вооружения и боеприпасов включал в себя десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих белый фосфор.
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