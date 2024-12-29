Маск отреагировал на планы России по освоению Луны

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о планах России разместить ядерную установку на Луне в период с 2033 по 2035 годы. Он назвал эту информацию «интересной» в своем ответе на пост в одной из социальных сетей, который был опубликован на английском языке каналом Russia Today.
«Интересно», — написал Маск в соцсети Х. В сообщении Russia Today утверждается, что данные о ядерной установке на Луне предоставлены «Роскосмосом».
В субботу, 28 декабря, «Роскосмос» объявил о планах по доставке российской ядерной энергоустановки на Международную научную лунную станцию в период с 2033 по 2035 годы. Юрий Борисов, руководитель госкорпорации «Роскосмос», ранее упоминал, что в сотрудничестве с китайскими партнерами обсуждается вопрос доставки и размещения на Луне ядерной энергоустановки в указанные годы. Он также сообщил в начале мая о начале разработки данной установки для проекта.
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