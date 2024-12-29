Маск отреагировал на планы России по освоению Луны

Маска заинтересовала информация о доставке на Луну российской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илона Маска заинтересовала информация о российской АЭС на Луне
Илона Маска заинтересовала информация о российской АЭС на Луне Фото:

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о планах России разместить ядерную установку на Луне в период с 2033 по 2035 годы. Он назвал эту информацию «интересной» в своем ответе на пост в одной из социальных сетей, который был опубликован на английском языке каналом Russia Today.

«Интересно», — написал Маск в соцсети Х. В сообщении Russia Today утверждается, что данные о ядерной установке на Луне предоставлены «Роскосмосом».

В субботу, 28 декабря, «Роскосмос» объявил о планах по доставке российской ядерной энергоустановки на Международную научную лунную станцию в период с 2033 по 2035 годы. Юрий Борисов, руководитель госкорпорации «Роскосмос», ранее упоминал, что в сотрудничестве с китайскими партнерами обсуждается вопрос доставки и размещения на Луне ядерной энергоустановки в указанные годы. Он также сообщил в начале мая о начале разработки данной установки для проекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о планах России разместить ядерную установку на Луне в период с 2033 по 2035 годы. Он назвал эту информацию «интересной» в своем ответе на пост в одной из социальных сетей, который был опубликован на английском языке каналом Russia Today. «Интересно», — написал Маск в соцсети Х. В сообщении Russia Today утверждается, что данные о ядерной установке на Луне предоставлены «Роскосмосом». В субботу, 28 декабря, «Роскосмос» объявил о планах по доставке российской ядерной энергоустановки на Международную научную лунную станцию в период с 2033 по 2035 годы. Юрий Борисов, руководитель госкорпорации «Роскосмос», ранее упоминал, что в сотрудничестве с китайскими партнерами обсуждается вопрос доставки и размещения на Луне ядерной энергоустановки в указанные годы. Он также сообщил в начале мая о начале разработки данной установки для проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...