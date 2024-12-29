Стали известны шокирующие подробности смертельного отравления детей под Красноярском

Погибшие от отравления под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
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Погибшие от отравления в Красноярском крае четверо детей более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство
Погибшие от отравления в Красноярском крае четверо детей более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Четверо детей в селе Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления токсичными веществами, которые непрерывно поступали в их организм более 10 часов. Об этом сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — рассказал Кротов в беседе с ТАСС.

Криминалист также уточнил, что токсичное вещество могло попасть в организм детей через кожу, при вдыхании или через желудочно-кишечный тракт. В рамках расследования было проведено четыре судебно-медицинские экспертизы с участием 10 экспертов.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка четверо детей скончались в результате отравления. В декабре того же года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила из-за попадания в организм детей компонентов инсектицидного средства — дихлофоса. Накануне трагического инцидента отец обрабатывал жилище этим препаратом для борьбы с насекомыми.

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Четверо детей в селе Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления токсичными веществами, которые непрерывно поступали в их организм более 10 часов. Об этом сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов. «Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — рассказал Кротов в беседе с ТАСС. Криминалист также уточнил, что токсичное вещество могло попасть в организм детей через кожу, при вдыхании или через желудочно-кишечный тракт. В рамках расследования было проведено четыре судебно-медицинские экспертизы с участием 10 экспертов. В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка четверо детей скончались в результате отравления. В декабре того же года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила из-за попадания в организм детей компонентов инсектицидного средства — дихлофоса. Накануне трагического инцидента отец обрабатывал жилище этим препаратом для борьбы с насекомыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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