Стали известны шокирующие подробности смертельного отравления детей под Красноярском

Четверо детей в селе Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления токсичными веществами, которые непрерывно поступали в их организм более 10 часов. Об этом сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.
«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — рассказал Кротов в беседе с ТАСС.
Криминалист также уточнил, что токсичное вещество могло попасть в организм детей через кожу, при вдыхании или через желудочно-кишечный тракт. В рамках расследования было проведено четыре судебно-медицинские экспертизы с участием 10 экспертов.
В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка четверо детей скончались в результате отравления. В декабре того же года отцу детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила из-за попадания в организм детей компонентов инсектицидного средства — дихлофоса. Накануне трагического инцидента отец обрабатывал жилище этим препаратом для борьбы с насекомыми.
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