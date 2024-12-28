28 декабря 2024

В ХМАО покажут спектакль-комедию со звездой «Сватов» в главной роли

Актриса Татьяна Кравченко выйдет на сцену сургутского театра в роли свахи
© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль с Валюхой из «Сватов» покажут в Сургуте после Нового года
Спектакль с Валюхой из «Сватов» покажут в Сургуте после Нового года Фото:

В Сургуте (ХМАО) покажут комедийный спектакль про поиски жениха, главную роль в котором сыграет звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко. Актриса обрела широкую известность благодаря роли Валентины Будько. Информация о постановке размещена на сайте сервисе по продаже билетов.

«Родители Кати случайно узнают, что их любимая дочь на шестом месяце... А мужа-то нет! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают, насколько непросто в наше время найти хоть какого-то жениха», — говорится в описании спектакля «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали».

Татьяна Кравченко и известный шоумен Александр Панкратов-Черный сыграют родителей Кати. Однако организаторы предупреждают, что актерский состав может измениться.

После Нового года сургутян также предлагают на спектакль по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В образе профессора Преображенского на сцене появится Виктор Логинов. Он известен ролью Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».

Ранее URA.RU сообщало о предстоящих гастролях няганского ТЮЗа в Тюмень по программе «Культурное сотрудничество». Югорские театралы покажут на сцене тюменского драмтеатра спектакль о детских страхах «Калечина–Малечина». Постановка получила в 2024 году первую в ХМАО «Золотую маску».

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В Сургуте (ХМАО) покажут комедийный спектакль про поиски жениха, главную роль в котором сыграет звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко. Актриса обрела широкую известность благодаря роли Валентины Будько. Информация о постановке размещена на сайте сервисе по продаже билетов. «Родители Кати случайно узнают, что их любимая дочь на шестом месяце... А мужа-то нет! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают, насколько непросто в наше время найти хоть какого-то жениха», — говорится в описании спектакля «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали». Татьяна Кравченко и известный шоумен Александр Панкратов-Черный сыграют родителей Кати. Однако организаторы предупреждают, что актерский состав может измениться. После Нового года сургутян также предлагают на спектакль по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В образе профессора Преображенского на сцене появится Виктор Логинов. Он известен ролью Гены Букина из сериала «Счастливы вместе». Ранее URA.RU сообщало о предстоящих гастролях няганского ТЮЗа в Тюмень по программе «Культурное сотрудничество». Югорские театралы покажут на сцене тюменского драмтеатра спектакль о детских страхах «Калечина–Малечина». Постановка получила в 2024 году первую в ХМАО «Золотую маску».
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