В ХМАО покажут спектакль-комедию со звездой «Сватов» в главной роли

В Сургуте (ХМАО) покажут комедийный спектакль про поиски жениха, главную роль в котором сыграет звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко. Актриса обрела широкую известность благодаря роли Валентины Будько. Информация о постановке размещена на сайте сервисе по продаже билетов.
«Родители Кати случайно узнают, что их любимая дочь на шестом месяце... А мужа-то нет! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры. Но они даже не подозревают, насколько непросто в наше время найти хоть какого-то жениха», — говорится в описании спектакля «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали».
Татьяна Кравченко и известный шоумен Александр Панкратов-Черный сыграют родителей Кати. Однако организаторы предупреждают, что актерский состав может измениться.
После Нового года сургутян также предлагают на спектакль по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В образе профессора Преображенского на сцене появится Виктор Логинов. Он известен ролью Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».
Ранее URA.RU сообщало о предстоящих гастролях няганского ТЮЗа в Тюмень по программе «Культурное сотрудничество». Югорские театралы покажут на сцене тюменского драмтеатра спектакль о детских страхах «Калечина–Малечина». Постановка получила в 2024 году первую в ХМАО «Золотую маску».
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