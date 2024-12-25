Театралы из ХМАО повезут в Тюмень спектакль, получивший «Золотую маску»

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Спектакль «Калечина–Малечина» получил «Золотую маску» в 2024 году
Спектакль «Калечина–Малечина» получил «Золотую маску» в 2024 году Фото:

Актеры няганского ТЮЗа покажут свой лучший спектакль о детских страхах на сцене тюменского драмтеатра. Постановка «Калечина–Малечина» получила первую в ХМАО «Золотую маску». Гастроли пройдут после Нового года в рамках проекта «Культурное сотрудничество».

«С 14 по 16 февраля няганский ТЮЗ выступит на сцене Большого тюменского драматического театра, где покажет „Калечину–Малечину“ и концерт „Цехъ поэтовъ“», — сообщил окружной депкульт на своем сайте. Постановка, завоевавшая в 2024 году главную театральную премию «Золотая маска», рассказывает о детских страхах школьницы — она называет себя «невыросшей».

А в январе югорчанам предлагают посмотреть две сказки тобольского драмтеатра, которые также покажут по программе «Культурное сотрудничество» в Ханты-Мансийске. Весной актеры из столицы ХМАО отправятся с гастролями в ЯНАО.

Возродить «Культурное сотрудничество» с Тюменской областью и ЯНАО предложил глава ХМАО Руслан Кухарук. В проект включат обменные гастроли лучших творческих коллективов «тюменской матрешки».

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Актеры няганского ТЮЗа покажут свой лучший спектакль о детских страхах на сцене тюменского драмтеатра. Постановка «Калечина–Малечина» получила первую в ХМАО «Золотую маску». Гастроли пройдут после Нового года в рамках проекта «Культурное сотрудничество». «С 14 по 16 февраля няганский ТЮЗ выступит на сцене Большого тюменского драматического театра, где покажет „Калечину–Малечину“ и концерт „Цехъ поэтовъ“», — сообщил окружной депкульт на своем сайте. Постановка, завоевавшая в 2024 году главную театральную премию «Золотая маска», рассказывает о детских страхах школьницы — она называет себя «невыросшей». А в январе югорчанам предлагают посмотреть две сказки тобольского драмтеатра, которые также покажут по программе «Культурное сотрудничество» в Ханты-Мансийске. Весной актеры из столицы ХМАО отправятся с гастролями в ЯНАО. Возродить «Культурное сотрудничество» с Тюменской областью и ЯНАО предложил глава ХМАО Руслан Кухарук. В проект включат обменные гастроли лучших творческих коллективов «тюменской матрешки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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