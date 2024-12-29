ВС РФ освободили село Новотроицкое в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВС РФ взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В операции участвовали бойцы группировки «Центр». 

«Подразделения группировки войск „Центр“ ... освободили населенный пункт Новотроицкое...» — заявили представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО.

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Военные ВС РФ взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В операции участвовали бойцы группировки «Центр».  «Подразделения группировки войск „Центр“ ... освободили населенный пункт Новотроицкое...» — заявили представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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