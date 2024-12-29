ВС РФ освободили село Новотроицкое в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные ВС РФ взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В операции участвовали бойцы группировки «Центр».
«Подразделения группировки войск „Центр“ ... освободили населенный пункт Новотроицкое...» — заявили представители ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале МО.
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