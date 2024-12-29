В Актау для расследования ЧП с самолетом прибыла международная спецкомиссия

Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines начала свою работу при участии 17 международных экспертов. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана. Первое совещание комиссии прошло под председательством главы министерства Марата Карабаева.
«Сегодня под председательством министра транспорта Казахстана Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минтранса Казахстана. По их данным, комиссия определила план работы — она посетит место катастрофы и осмотрит ангар. Затем она примет решение по началу сбора частей воздушного судна для их последующего анализа.
Комиссия по расследованию, возглавляемая Карабаевым, является частью правительственной комиссии, которой руководит заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев. Основная цель комиссии по расследованию — установление причин авиационной катастрофы и разработка мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
Самолет рейса Баку-Грозный потерпел крушение около города Актау в Казахстане 25 декабря. На борту находились 67 человек, из них, предварительно, выжили 32 человека. По разным версиям, причиной катастрофы стало или столкновение с птицами, или взрыв баллона с газом на борту, или отказ систем управления, или сразу несколько из перечисленных причин, пишет «Национальная служба новостей».
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