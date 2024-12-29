Путин распорядился о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

В России вводятся ежемесячные выплаты людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, не достигшими 18 лет. Они составят 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей следующим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или с инвалидом с детства 1 группы», — говорится в документе, опубликованном на сайте официальных правовых актов. Отмечается, что выплаты будут осуществляться: родителю, усыновителю или опекуну, попечителю, которые либо не работают, либо работают по неполному графику, либо работают дистанционно. Также выплачивать 10 тысяч будут другим неработающим лицам. Однако для получения выплат необходимо подтвердить факт осуществления ухода за ребенком-инвалидом, подчеркивается в документе.
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