Сегодня шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, ранее он был футболистом. Однако не всем в стране пришлась по душе его кандидатура, поэтому сторонники бывшего грузинского главы Саломе Зурабишвили вышли на акцию протеста перед президентским дворцом Орбелиани. Всего акция насчитывала две тысячи участников. Какая на данный момент обстановка у здания парламента Грузии — в фоторепортаже URA.RU.
Отмечается, что дворец Орбелиани и здание парламента отделяет 500 метров, протестующие занимали всю эту площадь. Они выкрикивали лозунги против Кавелашвили и держали флаги страны. На данный момент у парламента дежурят несколько машин сотрудников полиции, идут задержания протестующих, которые пытаются выйти на проезжую часть и помешать движению автомобилей, пишет радио «Sputnik Грузия».
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