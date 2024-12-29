Президентом Грузии стал футболист, давший Западу от ворот поворот. Фоторепортаж

Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония инаугурации Кавелашвили прошла 29 декабря
Церемония инаугурации Кавелашвили прошла 29 декабря Фото:

Сегодня, 29 декабря, Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации прошла в Тбилиси. Кавелашвили выступает против влияния Запада, в том числе — вступления страны в Евросоюз. Как прошла церемония инаугурации нового грузинского лидера — в фоторепортаже URA.RU.

В столице Грузии состоялась церемония инаугурации Кавелашвили, который официально вступил в должность шестого президента страны. Мероприятие прошло в зале пленарных заседаний парламента в 11:00 по местному времени. Среди присутствующих на церемонии были те, кто поддержал Кавелашвили на выборах, включая депутатов, представителей Грузинской православной церкви, руководителей Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии, и другие высокопоставленные официальные лица. На церемонии также присутствовали члены семьи нового президента. Для процедуры принятия присяги был подготовлен специальный экземпляр Конституции Грузии, который позже будет передан в музей парламента.

Кавелашвили начал свою футбольную карьеру в клубе «Локомотив» Тбилиси, после чего перешел в «Динамо», а затем продолжил карьеру в «Манчестер Сити» в Англии и в швейцарских клубах «Грассхоппер» и «Базель». В 2016 году он вступил в политику, став депутатом парламента от правящей партии «Грузинская мечта». В 2022 году Кавелашвили и несколько его коллег покинули партию и создали политическое движение «Сила народа», которое активно выступало против влияния Запада, особенно США. Данное движение также выразило свою позицию против ЛГБТ-движения (запрещенного и признанного экстремистским в РФ) и инициировало подготовку законопроекта об «иностранных агентах». Кроме того, движение «Сила народа» первым заявило о попытках Запада открыть на территории Грузии второй фронт против Российской Федерации. Новый грузинский лидер считает, что его стране нет смысла вступать в Евросоюз, если это потребует отказаться от своих ценностей.

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Сегодня, 29 декабря, Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации прошла в Тбилиси. Кавелашвили выступает против влияния Запада, в том числе — вступления страны в Евросоюз. Как прошла церемония инаугурации нового грузинского лидера — в фоторепортаже URA.RU. В столице Грузии состоялась церемония инаугурации Кавелашвили, который официально вступил в должность шестого президента страны. Мероприятие прошло в зале пленарных заседаний парламента в 11:00 по местному времени. Среди присутствующих на церемонии были те, кто поддержал Кавелашвили на выборах, включая депутатов, представителей Грузинской православной церкви, руководителей Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии, и другие высокопоставленные официальные лица. На церемонии также присутствовали члены семьи нового президента. Для процедуры принятия присяги был подготовлен специальный экземпляр Конституции Грузии, который позже будет передан в музей парламента. Кавелашвили начал свою футбольную карьеру в клубе «Локомотив» Тбилиси, после чего перешел в «Динамо», а затем продолжил карьеру в «Манчестер Сити» в Англии и в швейцарских клубах «Грассхоппер» и «Базель». В 2016 году он вступил в политику, став депутатом парламента от правящей партии «Грузинская мечта». В 2022 году Кавелашвили и несколько его коллег покинули партию и создали политическое движение «Сила народа», которое активно выступало против влияния Запада, особенно США. Данное движение также выразило свою позицию против ЛГБТ-движения (запрещенного и признанного экстремистским в РФ) и инициировало подготовку законопроекта об «иностранных агентах». Кроме того, движение «Сила народа» первым заявило о попытках Запада открыть на территории Грузии второй фронт против Российской Федерации. Новый грузинский лидер считает, что его стране нет смысла вступать в Евросоюз, если это потребует отказаться от своих ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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