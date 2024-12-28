В Грузии пройдет инаугурация нового президента Кавелашвили

Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного на пост шестого президента Грузии, запланирована на 29 декабря. Официальное мероприятие состоится в зале пленарных заседаний парламента страны.
«Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (10:00 мск). Пригласительные уже разосланы всем 300 выборщикам», — пишет ТАСС. Избиратели, проголосовавшие за Кавелашвили, в числе которых депутаты, представители Грузинской православной церкви, руководители Конституционного и Верховного судов, ЦИК, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, члены правительства и другие высокопоставленные официальные лица, уже получили пригласительные. Послы иностранных государств, аккредитованные в Грузии, на инаугурацию не приглашены. В церемонии также примут участие члены семьи Кавелашвили.
Для клятвы Кавелашвили подготовлен специальный экземпляр Конституции Грузии, который после использования будет передан в музей парламента. Планируется, что длительность церемонии составит от 40 минут до одного часа.
Текущий президент Грузии Саломе Зурабишвили, не признающая легитимность прошедших 26 октября парламентских выборов и избрание Кавелашвили, утратит свои полномочия сразу после того, как новый президент принесет клятву. Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии, пишет «Царьград». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил Зурабишвили о возможности возбуждения уголовного дела в случае ее отказа покинуть президентский дворец, напоминает RT.
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