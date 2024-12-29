Раскрыт секрет длительного отпуска в 2025 году

Российские граждане могут увеличить продолжительность своего отпуска в период праздников, взяв отпускные дни с 5 по 7 мая в 2025 году. Так отдых будет длиться 11 дней, включая официальные праздничные дни и выходные дни на начало и конец недели. Об этом рассказала Наталья Антропова, HR-бизнес-партнер компании «Сибирский Банный Чан».
«Если взять отпуск с 5 по 7 мая, то получится целых 11 дней отдыха, включая праздничные выходные и выходные в конце недели. При этом за январь и май вы потратите всего пять дней отпуска в общей сложности», — рассказала Антропова в разговоре с «Подмосковье сегодня».
Эксперт также отметила, что с 29 декабря по 8 января россияне будут находиться в отпуске, затем вернутся на работу на короткий двухдневный период, после чего снова уйдут на выходные. Если взять отпускные дни 9 и 10 января, это позволит провести в отдыхе полные две недели. Также Антропова рассказала, что, взяв отпуск с 9 по 11 июня, можно отдохнуть с 7 по 15 июня. Кроме того, эксперт рекомендовала планировать отпуск в апреле, сентябре и октябре, поскольку в эти месяцы стоимость рабочего дня ниже, чем в период праздничных дней.
Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что наиболее выгодными месяцами для использования отпуска являются июль и октябрь. Он объясняет, что в эти периоды финансовые потери сотрудников, получающих фиксированный оклад, минимальны. Это связано с тем, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше выгода от отпуска для работников с окладом, передает «Газета Кемерова».
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