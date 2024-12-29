В Ленинградском городе Сертолово подросток залез на крышу трехэтажного здания и во время съемки фейерверков упал. Отмечается, что он ничего не сломал и приземлился в сугроб. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Ленинградский зумер упал с крыши третьего этажа, снимая, как его друзья стреляют друг в друга фейерверками», — передает telegram-канал. При падении подросток кричал фразу: «Я занял!».
Инцидент произошел в городе Сертолово. Подростки залезли на крышу трехэтажного здания, которое находилось на этапе реставрации. Один из них не заметил, что подошел к краю крыши и упал с нее в сугроб. Отмечается, что снег смягчил его падение и молодой человек ничего не сломал, он отделался легкими ушибами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.