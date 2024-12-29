«Я заснял!»: под Петербургом зумер упал с крыши во время съемки фейерверка. Видео

Shot: под Петербургом парень упал с третьего этажа, снимая фейерверки на видео
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Подросток отделался ушибами, когда упал с крыши, снимая фейерверк
Подросток отделался ушибами, когда упал с крыши, снимая фейерверк Фото:

В Ленинградском городе Сертолово подросток залез на крышу трехэтажного здания и во время съемки фейерверков упал. Отмечается, что он ничего не сломал и приземлился в сугроб. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Ленинградский зумер упал с крыши третьего этажа, снимая, как его друзья стреляют друг в друга фейерверками», — передает telegram-канал. При падении подросток кричал фразу: «Я занял!». 

Инцидент произошел в городе Сертолово. Подростки залезли на крышу трехэтажного здания, которое находилось на этапе реставрации. Один из них не заметил, что подошел к краю крыши и упал с нее в сугроб. Отмечается, что снег смягчил его падение и молодой человек ничего не сломал, он отделался легкими ушибами. 

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В Ленинградском городе Сертолово подросток залез на крышу трехэтажного здания и во время съемки фейерверков упал. Отмечается, что он ничего не сломал и приземлился в сугроб. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Ленинградский зумер упал с крыши третьего этажа, снимая, как его друзья стреляют друг в друга фейерверками», — передает telegram-канал. При падении подросток кричал фразу: «Я занял!».  Инцидент произошел в городе Сертолово. Подростки залезли на крышу трехэтажного здания, которое находилось на этапе реставрации. Один из них не заметил, что подошел к краю крыши и упал с нее в сугроб. Отмечается, что снег смягчил его падение и молодой человек ничего не сломал, он отделался легкими ушибами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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