28 декабря 2024

На трассе в Курганской области столкнулись три автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась днем неподалеку от села Ачикуль
Авария случилась днем неподалеку от села Ачикуль Фото:

В Курганской области произошло ДТП с участием трех легковых авто. О случившемся сообщает telergam-канал ИС «Белозерское».

«Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на трассе „Курган — Белозерское“, неподалеку от села Ачикуль. Подробности выясняются», — сообщает telergam-канал ИС «Белозерское», который опубликовал фото с места ДТП.

Судя по кадрам, у одного из автомобилей разбита передняя часть. Второй улетел в кювет. У третьего смят бок. Данных о жертвах нет. Детали происшествия уточняются в Госавтоинспекции. При поступлении новых сведений информация будет дополнена.

Ранее в Белозерском округе на трассе Курган — Тюмень уже происходили серьезные аварии, одна из которых привела к гибели человека и травмам троих. Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части запрета выезда на встречную полосу, поскольку такие нарушения часто становятся причиной трагических ДТП.

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В Курганской области произошло ДТП с участием трех легковых авто. О случившемся сообщает telergam-канал ИС «Белозерское». «Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на трассе „Курган — Белозерское“, неподалеку от села Ачикуль. Подробности выясняются», — сообщает telergam-канал ИС «Белозерское», который опубликовал фото с места ДТП. Судя по кадрам, у одного из автомобилей разбита передняя часть. Второй улетел в кювет. У третьего смят бок. Данных о жертвах нет. Детали происшествия уточняются в Госавтоинспекции. При поступлении новых сведений информация будет дополнена. Ранее в Белозерском округе на трассе Курган — Тюмень уже происходили серьезные аварии, одна из которых привела к гибели человека и травмам троих. Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части запрета выезда на встречную полосу, поскольку такие нарушения часто становятся причиной трагических ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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