В Курганской области произошло ДТП с участием трех легковых авто. О случившемся сообщает telergam-канал ИС «Белозерское».
«Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на трассе „Курган — Белозерское“, неподалеку от села Ачикуль. Подробности выясняются», — сообщает telergam-канал ИС «Белозерское», который опубликовал фото с места ДТП.
Судя по кадрам, у одного из автомобилей разбита передняя часть. Второй улетел в кювет. У третьего смят бок. Данных о жертвах нет. Детали происшествия уточняются в Госавтоинспекции. При поступлении новых сведений информация будет дополнена.
Ранее в Белозерском округе на трассе Курган — Тюмень уже происходили серьезные аварии, одна из которых привела к гибели человека и травмам троих. Госавтоинспекция подчеркивала важность соблюдения Правил дорожного движения, особенно в части запрета выезда на встречную полосу, поскольку такие нарушения часто становятся причиной трагических ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!