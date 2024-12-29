Двое туристов стали жертвами нападения акулы в Египте

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Один из туристов погиб при нападении на него акулы
Один из туристов погиб при нападении на него акулы Фото:

В курортном городе Марса-Алам двое туристов подверглись нападению акулы при купании в Красном море. Один погиб, второй пострадал, сообщило министерство окружающей среды Египта.

«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама», — заявили в министерстве. Отмечается, что один из туристов погиб, второй пострадал. Сам инцидент произошел вне зоны, разрешенной для плавания. 

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В курортном городе Марса-Алам двое туристов подверглись нападению акулы при купании в Красном море. Один погиб, второй пострадал, сообщило министерство окружающей среды Египта. «Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама», — заявили в министерстве. Отмечается, что один из туристов погиб, второй пострадал. Сам инцидент произошел вне зоны, разрешенной для плавания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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