Двое туристов стали жертвами нападения акулы в Египте

Один из туристов погиб при нападении на него акулы
В курортном городе Марса-Алам двое туристов подверглись нападению акулы при купании в Красном море. Один погиб, второй пострадал, сообщило министерство окружающей среды Египта.
«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама», — заявили в министерстве. Отмечается, что один из туристов погиб, второй пострадал. Сам инцидент произошел вне зоны, разрешенной для плавания.
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