28 декабря 2024

Пермский ФК «Амкар» покинула треть игроков

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С десятью футболистами пермский клуб не стал возобновлять контракт
С десятью футболистами пермский клуб не стал возобновлять контракт Фото:

Десять футболистов не стали продлевать контракт с пермским футбольным клубом. Об этом сообщила пресс-служба «Амкара».

«Команду покинули Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников, Кирилл Колесниченко, Алексей Доля и Сергей Шаров. Ранее было объявлено об уходе Джамала Дибиргаджиева, Данила Капустянского, Антона Бочарова и Хазбулата Хамхоева», — на пресс-службу клуба из Перми ссылается «Коммерсант-Прикамье». Всего в амкаровской заявке 29 игроков.

По итогу сезона красно-черные не смогли выполнить поставленную задачу по переходу в дивизион А группы «серебро». В 2025 году пермскую команду продолжит возглавлять главный тренер Андрей Блажко, спортивный директор Алексей Степанов ушел со своего поста. Будущее президента ФК Валерия Чупракова пока туманно.

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Десять футболистов не стали продлевать контракт с пермским футбольным клубом. Об этом сообщила пресс-служба «Амкара». «Команду покинули Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников, Кирилл Колесниченко, Алексей Доля и Сергей Шаров. Ранее было объявлено об уходе Джамала Дибиргаджиева, Данила Капустянского, Антона Бочарова и Хазбулата Хамхоева», — на пресс-службу клуба из Перми ссылается «Коммерсант-Прикамье». Всего в амкаровской заявке 29 игроков. По итогу сезона красно-черные не смогли выполнить поставленную задачу по переходу в дивизион А группы «серебро». В 2025 году пермскую команду продолжит возглавлять главный тренер Андрей Блажко, спортивный директор Алексей Степанов ушел со своего поста. Будущее президента ФК Валерия Чупракова пока туманно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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