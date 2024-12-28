Пермский ФК «Амкар» покинула треть игроков

Десять футболистов не стали продлевать контракт с пермским футбольным клубом. Об этом сообщила пресс-служба «Амкара».
«Команду покинули Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников, Кирилл Колесниченко, Алексей Доля и Сергей Шаров. Ранее было объявлено об уходе Джамала Дибиргаджиева, Данила Капустянского, Антона Бочарова и Хазбулата Хамхоева», — на пресс-службу клуба из Перми ссылается «Коммерсант-Прикамье». Всего в амкаровской заявке 29 игроков.
По итогу сезона красно-черные не смогли выполнить поставленную задачу по переходу в дивизион А группы «серебро». В 2025 году пермскую команду продолжит возглавлять главный тренер Андрей Блажко, спортивный директор Алексей Степанов ушел со своего поста. Будущее президента ФК Валерия Чупракова пока туманно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!