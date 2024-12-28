В боях с ВСУ в зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Вадим Полежаев

Церемонию прощания с бойцом проведут 30 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Вадим Полежаев. Об этом сообщила мэрия Лысьвы.
«В зоне СВО в ходе ожесточенных боев погиб лысьвенец Вадим Полежаев. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим пройдет 30 декабря. Церемония начнется в 11:30 в соборе по улице Революции, 2А.
О гибели прикамского бойца рассказали власти
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