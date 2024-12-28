28 декабря 2024

В боях с ВСУ в зоне СВО погиб военнослужащий из Прикамья Вадим Полежаев

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Церемонию прощания с бойцом проведут 30 декабря
Церемонию прощания с бойцом проведут 30 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края  Вадим Полежаев. Об этом сообщила мэрия Лысьвы.

«В зоне СВО в ходе ожесточенных боев погиб лысьвенец Вадим Полежаев. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим пройдет 30 декабря. Церемония начнется в 11:30 в соборе по улице Революции, 2А.

О гибели прикамского бойца рассказали власти
О гибели прикамского бойца рассказали власти
Фото:

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Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края  Вадим Полежаев. Об этом сообщила мэрия Лысьвы. «В зоне СВО в ходе ожесточенных боев погиб лысьвенец Вадим Полежаев. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим пройдет 30 декабря. Церемония начнется в 11:30 в соборе по улице Революции, 2А.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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