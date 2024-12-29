Азербайджан ужесточил правила приезда россиян в страну

В Азербайджане ужесточили правила нахождения россиян в стране — без визы разрешается пребывать на территории республики не более 90 дней в году. Соответствующее постановление разработали в кабинете министров страны, его подписал премьер-министр Али Асадов.
«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте ведомства.
При этом ранее срок нахождения россиян в Азербайджане составлял до 180 дней в году. Виза для этого была не нужна.
Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России извинений и компенсаций из-за крушения в Казахстане самолета AZAL местного авиаперевозчика, передает «Национальная служба новостей». Он добавил, что, предварительно, самолет был сбит средствами радиоэлектронной борьбы над РФ. Однако Алиев отметил, что воздушное судно над российской территорией было сбито не специально. Более подробно об авиакатастрофе — в сюжете URA.RU.
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