Президент Азербайджана назвал предварительную причину крушения самолета в Актау

Алиев: самолет в Казахстане разбился якобы из-за атаки с земли
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Ильхам Алиев заявил, что окончательная версия крушения самолета будет известна после вскрытия черных ящиков
Ильхам Алиев заявил, что окончательная версия крушения самолета будет известна после вскрытия черных ящиков Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи города Актау (Казахстан), предварительно, был сбит средствами радиоэлектронной борьбы с земли над территорией России. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что самолет был сбит не специально над РФ. 

«Первоначальные версии [крушения самолета] достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Алиев. Его слова передает издание АЗЕРТАДЖ. 

Он отметил, что в результате огня с земли повреждения получила и хвостовая часть самолета. Также весь фюзеляж воздушного судна был в пробоинах, в связи с этим Алиев полностью отверг предварительную версию о том, что трагедия произошла из-за столкновения со стаей птиц. По словам Ильхама Алиева, окончательная версия крушения самолета будет известна после вскрытия черных ящиков. 

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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи города Актау (Казахстан), предварительно, был сбит средствами радиоэлектронной борьбы с земли над территорией России. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что самолет был сбит не специально над РФ.  «Первоначальные версии [крушения самолета] достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Алиев. Его слова передает издание АЗЕРТАДЖ.  Он отметил, что в результате огня с земли повреждения получила и хвостовая часть самолета. Также весь фюзеляж воздушного судна был в пробоинах, в связи с этим Алиев полностью отверг предварительную версию о том, что трагедия произошла из-за столкновения со стаей птиц. По словам Ильхама Алиева, окончательная версия крушения самолета будет известна после вскрытия черных ящиков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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