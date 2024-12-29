Президент Азербайджана назвал предварительную причину крушения самолета в Актау

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи города Актау (Казахстан), предварительно, был сбит средствами радиоэлектронной борьбы с земли над территорией России. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что самолет был сбит не специально над РФ.
«Первоначальные версии [крушения самолета] достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Алиев. Его слова передает издание АЗЕРТАДЖ.
Он отметил, что в результате огня с земли повреждения получила и хвостовая часть самолета. Также весь фюзеляж воздушного судна был в пробоинах, в связи с этим Алиев полностью отверг предварительную версию о том, что трагедия произошла из-за столкновения со стаей птиц. По словам Ильхама Алиева, окончательная версия крушения самолета будет известна после вскрытия черных ящиков.
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