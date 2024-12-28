28 декабря 2024

Следователи возбудили дело против водителя, устроившего смертельное ДТП под Челябинском

Следователи возбудили дело после смертельного ДТП под Челябинском
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Тарасов. Челябинск., дтп, киа, авария, разбитая машина
В столкновении иномарок в Ашинском районе погиб мужчина (архивное фото) Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 29 декабря на трассе М-5 «Урал» под Челябинском. В аварии на участке под Ашой погиб водитель иномарки, навстречу которому выехала легковушка. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Следственным отделом ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в областном главке МВД.

В полиции уточнили, что во время расследования будут детально проанализированы причины, условия, обстоятельства и подробности инцидента. Назначено проведение нескольких автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

Как URA.RU писало ранее, на трассе в Ашинском районе Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, водитель которой погиб. Также в аварии пострадали пассажиры и предполагаемый виновник аварии. Повреждения получили еще две легковушки, которые после столкновения задели Nissan и Toyota.

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Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 29 декабря на трассе М-5 «Урал» под Челябинском. В аварии на участке под Ашой погиб водитель иномарки, навстречу которому выехала легковушка. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Следственным отделом ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в областном главке МВД. В полиции уточнили, что во время расследования будут детально проанализированы причины, условия, обстоятельства и подробности инцидента. Назначено проведение нескольких автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. Как URA.RU писало ранее, на трассе в Ашинском районе Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, водитель которой погиб. Также в аварии пострадали пассажиры и предполагаемый виновник аварии. Повреждения получили еще две легковушки, которые после столкновения задели Nissan и Toyota.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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