Следователи возбудили дело против водителя, устроившего смертельное ДТП под Челябинском

Следователи возбудили дело после смертельного ДТП под Челябинском

29 декабря 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

В столкновении иномарок в Ашинском районе погиб мужчина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 29 декабря на трассе М-5 «Урал» под Челябинском. В аварии на участке под Ашой погиб водитель иномарки, навстречу которому выехала легковушка. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Следственным отделом ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в областном главке МВД. В полиции уточнили, что во время расследования будут детально проанализированы причины, условия, обстоятельства и подробности инцидента. Назначено проведение нескольких автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. Как URA.RU писало ранее, на трассе в Ашинском районе Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, водитель которой погиб. Также в аварии пострадали пассажиры и предполагаемый виновник аварии. Повреждения получили еще две легковушки, которые после столкновения задели Nissan и Toyota. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 29 декабря на трассе М-5 «Урал» под Челябинском. В аварии на участке под Ашой погиб водитель иномарки, навстречу которому выехала легковушка. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Следственным отделом ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в областном главке МВД. В полиции уточнили, что во время расследования будут детально проанализированы причины, условия, обстоятельства и подробности инцидента. Назначено проведение нескольких автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. Как URA.RU писало ранее, на трассе в Ашинском районе Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla, водитель которой погиб. Также в аварии пострадали пассажиры и предполагаемый виновник аварии. Повреждения получили еще две легковушки, которые после столкновения задели Nissan и Toyota.