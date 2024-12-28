28 декабря 2024

На челябинском участке трассы М5 произошло смертельное ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работает ДТП работает следственная группа полиции
На месте работает ДТП работает следственная группа полиции Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на трассе М5 водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. 

«На 1555 километре автодороги „Москва-Челябинск“ 64-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку. Там он столкнулся со встречным легковым авто Toyota Corolla, которым управлял 55-летний мужчина. От полученных травм хозяин Toyota Corolla скончался на месте», — заявляет пресс-служба ведомства. 

Пассажиры погибшего водителя — мужчина и женщина были госпитализированы. В больницу также увезли водителя Nissan Qashqai и его пассажирку. Отмечается, что после столкновения с Toyota Corolla водитель Nissan Qashqai также зацепил Ford Mondeo и Nissan Note, но другим участникам аварии помощь медиков не понадобилась.

В момент происшествия все участники были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудниками ГАИ на месте ДТП организовано реверсивное движение. На месте работает полиция. 

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В Ашинском районе Челябинской области на трассе М5 водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и совершил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.  «На 1555 километре автодороги „Москва-Челябинск“ 64-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку. Там он столкнулся со встречным легковым авто Toyota Corolla, которым управлял 55-летний мужчина. От полученных травм хозяин Toyota Corolla скончался на месте», — заявляет пресс-служба ведомства.  Пассажиры погибшего водителя — мужчина и женщина были госпитализированы. В больницу также увезли водителя Nissan Qashqai и его пассажирку. Отмечается, что после столкновения с Toyota Corolla водитель Nissan Qashqai также зацепил Ford Mondeo и Nissan Note, но другим участникам аварии помощь медиков не понадобилась. В момент происшествия все участники были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудниками ГАИ на месте ДТП организовано реверсивное движение. На месте работает полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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