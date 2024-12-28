Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск о признании недействительным брачного договора, заключенного одним из генподрядчиков «Первого пермского микрорайона» Сергеем Бабиным на 13,3 млрд рублей. В результате этого решения его квартиры в Перми, Москве и болгарском городе-курорте Несебр, еще 8 объектов недвижимости остались в собственности его бывшей жены Ольги Бабиной (Анисимовой).
«Сергей Бабин является директором и учредителем ООО „Техпром“. Компания выступала подрядчиком „Первого пермского микрорайона“, а с мая 2015 года третьим по счету генподрядчиком, который обязался достроить 12 малоэтажных домов. Но обманутыми оказалась 280 дольщиков. После признания Бабина банкротом в январе 2023 года государственная корпорация „Агентство по страхованию вкладов“ подала иск на сумму 13,3 млрд рублей, оспаривая брачный договор, заключенный между Бабиным и его супругой Ольгой Бабиной в мае 2016 года, когда возведение „Первого пермского микрорайона“ остановилось. Суд уже дважды отклонял требования о признании недействительным как самого договора, так и внесенных в 2016-2019 годы шести дополнений», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на материалы суда.
В августе 2023 года из конкурсной массы Сергея Бабина в пользу Ольги Бабиной исключены акции «Алроса», Банка ВТБ, Сбербанка, Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, Северстали и других крупнейших российских компаний. Апелляция, кассация и надзорная инстанция Верховного суда РФ сочли решение обоснованным.
12 декабря 2024 года арбитраж в Перми не нашел оснований для признания незаконными восьми сделок с земельными участками, комнатой, нежилым помещением и гаражами, расположенными в Лысьве и Перми. В собственности Ольги Бабиной (Анисимовой) оставлены также квартиры в Перми, Москве и Несебре (область Бургас, Болгария), переданные ей Сергеем Бабиным по брачному договору.
Уточняется, что Бабины официально расторгли семейные отношения спустя четыре года после заключения оспариваемого договора — в сентябре 2021 года. В решении отмечается, что Ольга Бабина не давала развод до раздела всего имущества, чтобы получить как можно больше для себя и детей.
На 27 января 2025 года назначены разбирательства по другим заявлениям госкорпорации. Оспариваются три сделки Бабина с его матерью и шесть со взрослой дочерью, в результате которых в их собственность перешла недвижимость в Лысьве и дачном селе Ляды Пермского района. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов просит признать недействительным договор дарения земельного участка в поселке Никоновское (Раменский район, Московская область) взрослой дочери и двум малолетним детям.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что строительство «Первого Пермского микрорайона» началось в 2013 году в селе Лобаново близ Перми. Застройщик — компания «КамСтройИнвест» — обещал возвести 12 многоквартирных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать в 2015 году, однако компанию признали банкротом, а строительство микрорайона было заморожено.
Спустя год было возбуждено уголовное дело в отношении владельцев компании — супругов Алексея и Ирины Лобановых. Потерпевшими по делу признаны 280 человек. Суд признал Лобановых виновными в мошенничестве со средствами дольщиков и приговорили к отбыванию наказания в исправительных колониях. Ущерб от их действий, причиненный дольщикам, суд оценил почти в 1 млрд рублей.
В 2020 году власти Пермского края определились с дальнейшей судьбой крупнейшего в регионе долгостроя — «Первого Пермского микрорайона». Его достройка была признана нецелесообразной. Дольщикам выплатили компенсацию по рыночной стоимости за квадратный метр.
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