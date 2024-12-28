28 декабря 2024

В Кургане перенесли вечерний рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной задержки стала плохая погода
Причиной задержки стала плохая погода Фото:

Вечерний рейс из Кургана в Москву, запланированный на 29 декабря, был перенесен на утро 30 декабря. Вместо вылета в 18:45, самолет отправится в столицу в 6:00 следующего дня. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана.

«Авиакомпания NordStar задерживает рейсы между Москвой и Курганом 30 декабря. Рейс ТИ1091 прибудет в Курган в 07:20, а вылетит обратно в Москву рейсом ТИ1092 в 08:20. Для рейсов ТИ1093/1094 из Москвы в Курган прилет ожидается в 05:50, а вылет в Москву — в 07:00», — говорится на сайте аэропорта Кургана.

Причиной задержки стало позднее прибытие самолетов, вызванное неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах авиакомпании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями в расписании.

Ранее URA.RU сообщало, что рейсы из Кургана в Москву планируют сделать ежедневными с 2025 года. Власти региона ведут переговоры с авиаперевозчиками. 

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Вечерний рейс из Кургана в Москву, запланированный на 29 декабря, был перенесен на утро 30 декабря. Вместо вылета в 18:45, самолет отправится в столицу в 6:00 следующего дня. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кургана. «Авиакомпания NordStar задерживает рейсы между Москвой и Курганом 30 декабря. Рейс ТИ1091 прибудет в Курган в 07:20, а вылетит обратно в Москву рейсом ТИ1092 в 08:20. Для рейсов ТИ1093/1094 из Москвы в Курган прилет ожидается в 05:50, а вылет в Москву — в 07:00», — говорится на сайте аэропорта Кургана. Причиной задержки стало позднее прибытие самолетов, вызванное неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах авиакомпании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями в расписании. Ранее URA.RU сообщало, что рейсы из Кургана в Москву планируют сделать ежедневными с 2025 года. Власти региона ведут переговоры с авиаперевозчиками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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