Курганские власти хотят сделать авиарейсы из Кургана в Москву ежедневными

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Ежедневные рейсы хотят сделать из Кургана в Москву
Ежедневные рейсы хотят сделать из Кургана в Москву Фото:

Рейсы из Кургана в Москву планируют сделать ежедневными с 2025 года. Власти региона ведут переговоры с авиаперевозчиками. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Правительство Курганской области ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы сделать авиарейсы из Кургана в Москву ежедневными в 2025 году, а в дальнейшем и наладить их регулярную работу», — сообщил ТАСС Шумков. На данный момент самолеты летают в столицу четыре раза в неделю.

Ранее глава региона сообщал о возможном появлении рейсов в Казань и Новосибирск. Также губернатор отмечал, что субсидирование рейсов, которое запрашивают авиаперевозчики, стоит недешево. 

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Рейсы из Кургана в Москву планируют сделать ежедневными с 2025 года. Власти региона ведут переговоры с авиаперевозчиками. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Правительство Курганской области ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы сделать авиарейсы из Кургана в Москву ежедневными в 2025 году, а в дальнейшем и наладить их регулярную работу», — сообщил ТАСС Шумков. На данный момент самолеты летают в столицу четыре раза в неделю. Ранее глава региона сообщал о возможном появлении рейсов в Казань и Новосибирск. Также губернатор отмечал, что субсидирование рейсов, которое запрашивают авиаперевозчики, стоит недешево. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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