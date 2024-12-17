Курганские власти хотят сделать авиарейсы из Кургана в Москву ежедневными

Рейсы из Кургана в Москву планируют сделать ежедневными с 2025 года. Власти региона ведут переговоры с авиаперевозчиками. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Правительство Курганской области ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы сделать авиарейсы из Кургана в Москву ежедневными в 2025 году, а в дальнейшем и наладить их регулярную работу», — сообщил ТАСС Шумков. На данный момент самолеты летают в столицу четыре раза в неделю.
Ранее глава региона сообщал о возможном появлении рейсов в Казань и Новосибирск. Также губернатор отмечал, что субсидирование рейсов, которое запрашивают авиаперевозчики, стоит недешево.
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