29 декабря 2024

Конор Макгрегор получит за следующий бой 250 млн долларов

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Бой Макгрегора против блогера Пола пройдет в Индии
Бой Макгрегора против блогера Пола пройдет в Индии Фото:

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор получит за свой следующий бой 250 млн долларов. Поединок ирландца против американского блогера Логана Пола пройдет по правилам бокса в Мумбаи (Индия), сообщает журналист Гленн Эмметт.

«Логан Пол против Конора Макгрегора. Бой стоимостью 250 млн долларов пройдет на стадионе „Ванкхеде“ в Мумбаи», — написал Гленн Эмметт в социальных сетях.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор получит за свой следующий бой 250 млн долларов. Поединок ирландца против американского блогера Логана Пола пройдет по правилам бокса в Мумбаи (Индия), сообщает журналист Гленн Эмметт. «Логан Пол против Конора Макгрегора. Бой стоимостью 250 млн долларов пройдет на стадионе „Ванкхеде“ в Мумбаи», — написал Гленн Эмметт в социальных сетях. Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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