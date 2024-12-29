Конор Макгрегор получит за следующий бой 250 млн долларов

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор получит за свой следующий бой 250 млн долларов. Поединок ирландца против американского блогера Логана Пола пройдет по правилам бокса в Мумбаи (Индия), сообщает журналист Гленн Эмметт.
«Логан Пол против Конора Макгрегора. Бой стоимостью 250 млн долларов пройдет на стадионе „Ванкхеде“ в Мумбаи», — написал Гленн Эмметт в социальных сетях.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА. На его счету 22 победы. Последний бой Макгрегора был в 2021 году с американским бойцом Дастином Порье. В августе 2023 года боец сообщил, что планирует участвовать в трех боях.
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