Больная раком жена Асада не может вернуться в Лондон

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада и уроженка Великобритании Асма Асад столкнулась с невозможностью вернуться на родину для лечения лейкемии из-за отсутствия действующих проездных документов. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Без действующих проездных документов 49-летняя Асма Асад не сможет вновь оказаться в своем родном Лондоне на фоне слухов о ее серьезном заболевании — лейкемии», — говорится в статье. По информации источников из британского МИДа, у Асмы Асад отсутствует действующий паспорт Великобритании.
Кроме того, источники газеты утверждают, что британский МИД, во главе с Иветт Купер, не планирует разрешать въезд Асме Асад в Великобританию, даже учитывая ее проблемы со здоровьем. Это решение подтверждается текущим положением в отношениях между Великобританией и семьей Асада.
Ранее арабские СМИ писали о том, что Асма Асад якобы подала на развод. Президент Сирии был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.
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