29 декабря 2024

Больная раком жена Асада не может вернуться в Лондон

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Супруга Башара Асада не может вернуться в Великобританию
Супруга Башара Асада не может вернуться в Великобританию Фото:

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада и уроженка Великобритании Асма Асад столкнулась с невозможностью вернуться на родину для лечения лейкемии из-за отсутствия действующих проездных документов. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Без действующих проездных документов 49-летняя Асма Асад не сможет вновь оказаться в своем родном Лондоне на фоне слухов о ее серьезном заболевании — лейкемии», — говорится в статье. По информации источников из британского МИДа, у Асмы Асад отсутствует действующий паспорт Великобритании.

Кроме того, источники газеты утверждают, что британский МИД, во главе с Иветт Купер, не планирует разрешать въезд Асме Асад в Великобританию, даже учитывая ее проблемы со здоровьем. Это решение подтверждается текущим положением в отношениях между Великобританией и семьей Асада.

Ранее арабские СМИ писали о том, что Асма Асад якобы подала на развод. Президент Сирии был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.

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Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада и уроженка Великобритании Асма Асад столкнулась с невозможностью вернуться на родину для лечения лейкемии из-за отсутствия действующих проездных документов. Об этом сообщает британская газета The Times. «Без действующих проездных документов 49-летняя Асма Асад не сможет вновь оказаться в своем родном Лондоне на фоне слухов о ее серьезном заболевании — лейкемии», — говорится в статье. По информации источников из британского МИДа, у Асмы Асад отсутствует действующий паспорт Великобритании. Кроме того, источники газеты утверждают, что британский МИД, во главе с Иветт Купер, не планирует разрешать въезд Асме Асад в Великобританию, даже учитывая ее проблемы со здоровьем. Это решение подтверждается текущим положением в отношениях между Великобританией и семьей Асада. Ранее арабские СМИ писали о том, что Асма Асад якобы подала на развод. Президент Сирии был вынужден покинуть страну и сложить с себя полномочия главы после того, как вооруженные повстанцы ворвались в Дамаск 8 декабря, передают VSE42.Ru. Спустя время стало известно, что он вместе со своей семьей, включая супругу, получили убежище в России, а именно — Москве, сообщает 360.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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