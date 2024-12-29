29 декабря 2024

В ХМАО врачи спасли от ампутации ногу вахтовика, пострадавшего от взрыва колеса в ЯНАО

В ХМАО врачи спасли ногу пострадавшего на Ямале вахтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил серьезную травму, попав под взрыв в ЯНАО
Мужчина получил серьезную травму, попав под взрыв в ЯНАО Фото:

В Сургуте (ХМАО) травматологи-ортопеды смогли сохранить ногу мужчине, пострадавшему от взрыва колеса. Травму он получил в ЯНАО во время работы вахтовым методом, сообщили в сургутской травматологии.

«На этой неделе вертолётом Центра медицины катастроф в Сургут доставили 49-летнего жителя Татарстана, который работал вахтовым методом на Ямале. Мужчина пострадал при взрыве, произошедшем, когда он подкачивал колесо автомобиля. Ему едва не оторвало ногу», — рассказали в telegram-канале медучреждения. 

Пострадавший получил множественные переломы, серьезные раны с разрывом сосудов. Мужчине грозила потеря конечностей. Его оперировали в два этапа: на первом врачи восстановили кровообращение, на втором закрепили кости штифтами. 

Ближайшие три недели вахтовик проведет в больнице Сургута. Его ждет комплексное лечение и реабилитация. 

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В Сургуте (ХМАО) травматологи-ортопеды смогли сохранить ногу мужчине, пострадавшему от взрыва колеса. Травму он получил в ЯНАО во время работы вахтовым методом, сообщили в сургутской травматологии. «На этой неделе вертолётом Центра медицины катастроф в Сургут доставили 49-летнего жителя Татарстана, который работал вахтовым методом на Ямале. Мужчина пострадал при взрыве, произошедшем, когда он подкачивал колесо автомобиля. Ему едва не оторвало ногу», — рассказали в telegram-канале медучреждения.  Пострадавший получил множественные переломы, серьезные раны с разрывом сосудов. Мужчине грозила потеря конечностей. Его оперировали в два этапа: на первом врачи восстановили кровообращение, на втором закрепили кости штифтами.  Ближайшие три недели вахтовик проведет в больнице Сургута. Его ждет комплексное лечение и реабилитация. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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