В ХМАО врачи спасли от ампутации ногу вахтовика, пострадавшего от взрыва колеса в ЯНАО

В Сургуте (ХМАО) травматологи-ортопеды смогли сохранить ногу мужчине, пострадавшему от взрыва колеса. Травму он получил в ЯНАО во время работы вахтовым методом, сообщили в сургутской травматологии.
«На этой неделе вертолётом Центра медицины катастроф в Сургут доставили 49-летнего жителя Татарстана, который работал вахтовым методом на Ямале. Мужчина пострадал при взрыве, произошедшем, когда он подкачивал колесо автомобиля. Ему едва не оторвало ногу», — рассказали в telegram-канале медучреждения.
Пострадавший получил множественные переломы, серьезные раны с разрывом сосудов. Мужчине грозила потеря конечностей. Его оперировали в два этапа: на первом врачи восстановили кровообращение, на втором закрепили кости штифтами.
Ближайшие три недели вахтовик проведет в больнице Сургута. Его ждет комплексное лечение и реабилитация.
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