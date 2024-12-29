Еще один самолет корейской Jeju Air совершил аварийную посадку

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в аэропорту Кимпхо. Причиной послужила неисправность шасси, сообщает агентство Йонхап.
«У рейса 7C101 авиакомпании Jeju Air, направлявшегося в Чеджу и вылетевшего из аэропорта Кимпхо была обнаружена неисправность шасси сразу после взлета. Самолет изменил рейс и приземлится в аэропорту вылета», — ссылаются «Известия» на авиакомпанию.
После остановки все 73 пассажира и экипаж были немедленно доставлены в безопасное место на автобусе. Пострадавших в результате этой аварии нет, сообщает Йонхап.
Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing той же авиакомпании потерпел крушение в международном аэропорту Муан (Южная Корея). Правительство сообщило, что найдены 124 тела. Всего на борту находился 181 человек. Также, по предварительным данным, только двое числятся в выживших.
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