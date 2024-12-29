29 декабря 2024

Еще один самолет корейской Jeju Air совершил аварийную посадку

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Пострадавших в результате этой аварии нет
Пострадавших в результате этой аварии нет Фото:

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в аэропорту Кимпхо. Причиной послужила неисправность шасси, сообщает агентство Йонхап.

«У рейса 7C101 авиакомпании Jeju Air, направлявшегося в Чеджу и вылетевшего из аэропорта Кимпхо была обнаружена неисправность шасси сразу после взлета. Самолет изменил рейс и приземлится в аэропорту вылета», — ссылаются «Известия» на авиакомпанию.

После остановки все 73 пассажира и экипаж были немедленно доставлены в безопасное место на автобусе. Пострадавших в результате этой аварии нет, сообщает Йонхап.

Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing той же авиакомпании потерпел крушение в международном аэропорту Муан (Южная Корея). Правительство сообщило, что найдены 124 тела. Всего на борту находился 181 человек. Также, по предварительным данным, только двое числятся в выживших.

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Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в аэропорту Кимпхо. Причиной послужила неисправность шасси, сообщает агентство Йонхап. «У рейса 7C101 авиакомпании Jeju Air, направлявшегося в Чеджу и вылетевшего из аэропорта Кимпхо была обнаружена неисправность шасси сразу после взлета. Самолет изменил рейс и приземлится в аэропорту вылета», — ссылаются «Известия» на авиакомпанию. После остановки все 73 пассажира и экипаж были немедленно доставлены в безопасное место на автобусе. Пострадавших в результате этой аварии нет, сообщает Йонхап. Ранее сообщалось, что 29 декабря самолет Boeing той же авиакомпании потерпел крушение в международном аэропорту Муан (Южная Корея). Правительство сообщило, что найдены 124 тела. Всего на борту находился 181 человек. Также, по предварительным данным, только двое числятся в выживших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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