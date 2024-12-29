Развлечения В главном ледовом городке Челябинска открылся уральский стритфуд 30 декабря 2024 в 06:19 Размер текста - 17 + Городок в центре Челябинска оборудовали большой фуд-корт зоной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории ледового городка на площади Революции в Челябинске открыли гастрономический павильон «Уральская кухня». Так организаторы решили познакомить жителей и гостей города с уникальными блюдами региона. «Новый проект на территории ледового городка „Остров сокровищ“. В павильоне готовят шаньгу с тремя видами икры, с курицей и уральским соусом, наваристые щи с курицей и квашеной капустой», — рассказали в управлении культуры администрации города. В учреждении отметили, что павильон задумывался не просто как место для перекуса. Он должен стать уголком уральского стрит-фуда, который объединяет традиции и современность. Как URA.RU писало ранее, ледовый городок «Остров сокровищ» официально открыли 27 декабря. Его построили в тематике мультфильма «Остров сокровищ». В этом сезоне площадку отличает обилие развлечений, а также более расширенная зона фуд-корта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории ледового городка на площади Революции в Челябинске открыли гастрономический павильон «Уральская кухня». Так организаторы решили познакомить жителей и гостей города с уникальными блюдами региона. «Новый проект на территории ледового городка „Остров сокровищ“. В павильоне готовят шаньгу с тремя видами икры, с курицей и уральским соусом, наваристые щи с курицей и квашеной капустой», — рассказали в управлении культуры администрации города. В учреждении отметили, что павильон задумывался не просто как место для перекуса. Он должен стать уголком уральского стрит-фуда, который объединяет традиции и современность. Как URA.RU писало ранее, ледовый городок «Остров сокровищ» официально открыли 27 декабря. Его построили в тематике мультфильма «Остров сокровищ». В этом сезоне площадку отличает обилие развлечений, а также более расширенная зона фуд-корта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям