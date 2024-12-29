В главном ледовом городке Челябинска открылся уральский стритфуд

На территории ледового городка на площади Революции в Челябинске открыли гастрономический павильон «Уральская кухня». Так организаторы решили познакомить жителей и гостей города с уникальными блюдами региона.
«Новый проект на территории ледового городка „Остров сокровищ“. В павильоне готовят шаньгу с тремя видами икры, с курицей и уральским соусом, наваристые щи с курицей и квашеной капустой», — рассказали в управлении культуры администрации города.
В учреждении отметили, что павильон задумывался не просто как место для перекуса. Он должен стать уголком уральского стрит-фуда, который объединяет традиции и современность.
Как URA.RU писало ранее, ледовый городок «Остров сокровищ» официально открыли 27 декабря. Его построили в тематике мультфильма «Остров сокровищ». В этом сезоне площадку отличает обилие развлечений, а также более расширенная зона фуд-корта.
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