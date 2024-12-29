29 декабря 2024
28 декабря 2024

В главном ледовом городке Челябинска открылся уральский стритфуд

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Городок в центре Челябинска оборудовали большой фуд-корт зоной Фото:

На территории ледового городка на площади Революции в Челябинске открыли гастрономический павильон «Уральская кухня». Так организаторы решили познакомить жителей и гостей города с уникальными блюдами региона.

«Новый проект на территории ледового городка „Остров сокровищ“. В павильоне готовят шаньгу с тремя видами икры, с курицей и уральским соусом, наваристые щи с курицей и квашеной капустой», — рассказали в управлении культуры администрации города.

В учреждении отметили, что павильон задумывался не просто как место для перекуса. Он должен стать уголком уральского стрит-фуда, который объединяет традиции и современность.

Как URA.RU писало ранее, ледовый городок «Остров сокровищ» официально открыли 27 декабря. Его построили в тематике мультфильма «Остров сокровищ». В этом сезоне площадку отличает обилие развлечений, а также более расширенная зона фуд-корта.

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На территории ледового городка на площади Революции в Челябинске открыли гастрономический павильон «Уральская кухня». Так организаторы решили познакомить жителей и гостей города с уникальными блюдами региона. «Новый проект на территории ледового городка „Остров сокровищ“. В павильоне готовят шаньгу с тремя видами икры, с курицей и уральским соусом, наваристые щи с курицей и квашеной капустой», — рассказали в управлении культуры администрации города. В учреждении отметили, что павильон задумывался не просто как место для перекуса. Он должен стать уголком уральского стрит-фуда, который объединяет традиции и современность. Как URA.RU писало ранее, ледовый городок «Остров сокровищ» официально открыли 27 декабря. Его построили в тематике мультфильма «Остров сокровищ». В этом сезоне площадку отличает обилие развлечений, а также более расширенная зона фуд-корта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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