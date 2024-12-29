В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается теплая зимняя погода. Будет идти снег. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до минус четырех градусов, в отдельных районах до минус шести. Ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Ожидается снег», — сообщили метеорологи.
Осадки в Челябинскую область принесет Северный циклон. Они будут идти с 31 декабря по 2 января. Дневные температуры в эти дни будут в диапазоне 2-6 градусов со знаком минус.
Как URA.RU писало ранее, синоптики прогнозируют малоснежный январь. Осадков будет менее 80% от нормы. Температура воздуха ожидается на один градус выше среднего значения для первого месяца в году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!