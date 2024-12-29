29 декабря 2024
28 декабря 2024

В новогоднюю ночь в Челябинске будет тепло и снежно. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, 2025, новый год
Первые дни нового 2025 года порадуют челябинцев отсутствием морозов Фото:

В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается теплая зимняя погода. Будет идти снег. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до минус четырех градусов, в отдельных районах до минус шести. Ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Ожидается снег», — сообщили метеорологи.

Осадки в Челябинскую область принесет Северный циклон. Они будут идти с 31 декабря по 2 января. Дневные температуры в эти дни будут в диапазоне 2-6 градусов со знаком минус.

Как URA.RU писало ранее, синоптики прогнозируют малоснежный январь. Осадков будет менее 80% от нормы. Температура воздуха ожидается на один градус выше среднего значения для первого месяца в году.

Метеорологи прогнозируют снег в новогоднюю ночь в Челябинске
Метеорологи прогнозируют снег в новогоднюю ночь в Челябинске

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В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается теплая зимняя погода. Будет идти снег. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до минус четырех градусов, в отдельных районах до минус шести. Ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Ожидается снег», — сообщили метеорологи. Осадки в Челябинскую область принесет Северный циклон. Они будут идти с 31 декабря по 2 января. Дневные температуры в эти дни будут в диапазоне 2-6 градусов со знаком минус. Как URA.RU писало ранее, синоптики прогнозируют малоснежный январь. Осадков будет менее 80% от нормы. Температура воздуха ожидается на один градус выше среднего значения для первого месяца в году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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