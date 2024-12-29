Природа Погода В новогоднюю ночь в Челябинске будет тепло и снежно. Скрин 30 декабря 2024 в 06:43 Размер текста - 17 + Первые дни нового 2025 года порадуют челябинцев отсутствием морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается теплая зимняя погода. Будет идти снег. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до минус четырех градусов, в отдельных районах до минус шести. Ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Ожидается снег», — сообщили метеорологи. Осадки в Челябинскую область принесет Северный циклон. Они будут идти с 31 декабря по 2 января. Дневные температуры в эти дни будут в диапазоне 2-6 градусов со знаком минус. Как URA.RU писало ранее, синоптики прогнозируют малоснежный январь. Осадков будет менее 80% от нормы. Температура воздуха ожидается на один градус выше среднего значения для первого месяца в году. Метеорологи прогнозируют снег в новогоднюю ночь в Челябинске Скрин: «Гисметео» https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в ночь с 31 декабря по 1 января ожидается теплая зимняя погода. Будет идти снег. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «Вечером 31 декабря столбик термометра опустится до минус четырех градусов, в отдельных районах до минус шести. Ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Ожидается снег», — сообщили метеорологи. Осадки в Челябинскую область принесет Северный циклон. Они будут идти с 31 декабря по 2 января. Дневные температуры в эти дни будут в диапазоне 2-6 градусов со знаком минус. Как URA.RU писало ранее, синоптики прогнозируют малоснежный январь. Осадков будет менее 80% от нормы. Температура воздуха ожидается на один градус выше среднего значения для первого месяца в году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям