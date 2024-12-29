Где и во сколько смотреть любимые фильмы 31 декабря: телепрограмма

В Новый год, 31 декабря и ночью 1 января, россиян ждет специальная праздничная программа на нескольких крупных телеканалах. Так, «Первый канал» и «Россия 1» представят зрителям советскую классику — «Иронию судьбы», «Джентельменов удачи», «Кавказскую пленницу» и многие другие полюбившиеся фильмы. А НТВ покажет необычный новогодний выпуск сериала «Следствие вели» и покажет несколько спецвыпусков музыкальных передач. О том, где и во сколько смотреть любимые фильмы и музыкальные телепередачи 31 декабря — в материале URA.RU.
Первый канал
- «Девчата», 1962 год — 10:25;
- «Джентльмены удачи»,1971 год — 14:10;
- «Любовь и голуби», 1984 год — 15:40;
- «Ирония судьбы, или С легким паром!» — 1975 год — 17:25. Комедия будет представлена зрителям в разрешении 2К после полной цифровой реставрации, которая началась еще в 2014 году и велась и при участии режиссера фильма Эльдара Рязанова;
- «Ирония судьбы, или С легким паром!» — 18:20. После оцифрованной версии, вероятно, покажут и прежнюю;
- «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе» — шоу будет идти до и после боя курантов. Оно начнется в 21:00, затем прервется на новогоднее обращение президента России Владимира Путина в 23:55, а затем, в 00:00, вещание продолжится.
Россия 1
- «Карнавальная ночь» — 1956 год, — 07:40;
- «Москва слезам не верит» — 1979 год, — 09:40;
- «Служебный роман» — 1977 год, — 12:20;
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — 1966 год, — 15:10;
- «Иван Васильевич меняет профессию» — 1973 год, — 16:30;
- «Чебурашка» — 2022 год, — 18:10;
- Праздничный выпуск проекта телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» с рядом известных артистов — 20:30;
- «Голубой огонек — 2025» начнется после обращения Путина — 00:00.
НТВ
На НТВ, в отличие от других крупных каналов, покажут нетрадиционную праздничную программу:
- Сериал "Следствие вели... в Новый год", посвященный самым громким делам СССР — 08:15;
- Не связанный с Новым годом детективный сериал "Дельфин" — 12:25;
- Детектив "Новогодний пес" — 16:15;
- Премьера российского комедийного сериала "Папаши" с актерами Гошей Куценко и Никитой Панфиловым — 17:40;
- Спецвыпуск телешоу "Маска" — "Новогодняя маска", с ведущим Вячеславом Макаровым и победителями всех предыдущих сезонов и финалистами юбилейного сезона — 21:00;
- Спецвыпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» под названием «Опять 25» — к гитаристу "Машины времени" Евгению Маргулису придет певица Лариса Долина, группа The Hatters и другие артисты.
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